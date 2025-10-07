健康網》越吃越健康？「黑巧克力」抗氧化、護心又快樂

可可中的「可可多酚」（Flavanols）能促進血液循環、降低血壓，長期攝取對心血管健康有幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕壓力大就想吃巧克力？營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」指出，其實巧克力裡的「靈魂成分」可可，才是真正讓人快樂又健康的關鍵。可可富含多酚、礦物質與天然活性物質，不只讓心情變好，還能保護心血管、抗老化，是少數能「吃出幸福感」的零食！但他也提醒，想吃出健康關鍵在於選對種類，有3個重點：選高可可含量者、避開糖分、避免熱量超標。

可可的5大健康亮點

1. 心血管守護者：可可中的「可可多酚」（Flavanols）能促進血液循環、降低血壓，長期攝取對心血管健康有幫助，是天然的小保鏢。

2. 強大抗氧化力：可可多酚的抗氧化效果超強，可中和自由基、延緩老化。對長時間盯螢幕的上班族來說，超級重要。

3. 天然快樂來源：可可能促進腦部分泌「腦內啡」與「血清素」，讓人心情愉快、壓力減輕。難怪壓力一大，大家第一時間就想拿巧克力！

4. 提升專注力：可可含有少量咖啡因與可可鹼，能輕微刺激中樞神經、提神醒腦，下午來一小塊，集中力更 up！

5. 補充礦物質：富含鎂、鐵、鉀，能幫助能量代謝、肌肉放鬆與紅血球生成，比起一般零食，可可真的是營養派代表。

可可能促進腦部分泌「腦內啡」與「血清素」，讓人心情愉快；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃巧克力3大重點

●選高可可含量的黑巧克力（至少70%以上）。

●避開高糖、高奶油的牛奶巧克力與白巧克力。

●每天20–30公克就好，過量仍會造成熱量超標。

小確幸也能很健康，可可不只是甜點，更是抗氧化、護心血管、舒壓與補礦物質的健康食材。下次心情低落、工作壓力大時，不妨來一口黑巧克力，讓幸福與健康同時融化在嘴裡。

