健康網》鈴聲一響就焦慮 7成年輕人偏好打字

18至34歲年輕人中，有4分之1從不接陌生來電，近7成更偏好用訊息溝通；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明手機不離身，卻越來越不想「接電話」？楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」指出，現代人對電話的焦慮比你想的更普遍！根據調查，18至34歲年輕人中，有4分之1從不接陌生來電，近7成更偏好用訊息溝通。許多人一聽到鈴聲就焦躁不安，甚至直接掛掉，或讓電話自動斷線，這種現象可能是「電話恐懼症」在作祟！

什麼是「電話恐懼症」？

楊聰財表示，「電話恐懼症」是指對接聽或撥打電話產生強烈焦慮或恐懼感，其實是一種社交焦慮的延伸。嚴重者甚至可能出現恐慌發作、心跳加快、過度換氣等身體反應。

「電話恐懼症」的人們可能覺得，來電多半是「重要事」，壓力因此瞬間拉滿；圖為情境照。（圖取自freepik）

為什麼越來越怕接電話？

●曾有不愉快的通話經驗，留下陰影。

●擔心臨場反應不好，不知道怎麼回答。

●習慣用訊息溝通，有時間思考才有安全感。

●少有面對面交流，講電話變得不自然。

●覺得來電多半是「重要事」，壓力瞬間拉滿。

●陌生來電常是詐騙或推銷，讓人條件反射拒接。

久而久之，接電話變成一件「麻煩又焦慮」的事， 鈴聲一響，大腦的小劇場就開演。

3招擺脫電話焦慮

1、面對恐懼：告訴自己「這通電話沒有威脅」，降低負面想像。

2、事前準備：通話前先寫下重點或想說的話，幫助自己有條理表達。

3、緩解焦慮：若聽到鈴聲就緊張，可練習「腹式呼吸法」，讓身體放鬆。

楊聰財提醒，真正讓你焦慮的，不是電話本身，而是你的大腦在放大恐懼；學會面對、準備、放鬆，你會發現那通電話，其實沒有那麼可怕。

