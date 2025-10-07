自由電子報
健康網》久坐比熬夜更傷！ 看懂小腹凸、腦霧8大求救訊號

2025/10/07 17:09

上班族使用電腦手機，盯螢幕太久讓肌肉緊繃；圖為情境照。（圖取自freepik）

上班族使用電腦手機，盯螢幕太久讓肌肉緊繃；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕上班族注意！每天坐在辦公桌前敲鍵盤，其實正在默默「傷身」。營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」提醒，久坐就像慢性中毒，可能讓身體發出8大「求救訊號」，包含頭肩頸僵硬、腰痠背痛、小腹凸出、下半身水腫、腦霧、痔瘡、慢性病風險上升，不可不慎。

陳珮淳指出，現代人平均每天久坐超過8小時，這樣的生活型態比熬夜更可怕，甚至被稱為「隱形健康殺手」。以下是久坐族最常見的8大身體警訊與對應的營養對策：

久坐8大身體警訊+營養對策

1、肩頸僵硬、頭痛：低頭滑手機、盯螢幕太久讓肌肉緊繃。鎂是天然放鬆劑，多吃堅果、南瓜子、菠菜。

2、腰痠背痛：長時間坐姿不良，椎間盤壓力大。攝取蛋白質修復肌肉、鈣＋維生素D穩骨力，推薦魚肉、豆類、牛奶。

3、小腹凸出、代謝下降：久坐讓脂肪囤積、代謝變慢。高纖＋優質蛋白有助維持代謝，吃燕麥、豆漿、雞胸肉。

4、下半身水腫：久坐造成血液循環不良。多補鉀助排鈉，吃香蕉、奇異果、毛豆、菠菜。

5、眼睛乾澀、視力模糊：盯螢幕太久、藍光傷眼。多補葉黃素、玉米黃素與Omega-3，吃鮭魚、羽衣甘藍、亞麻籽。

久坐血流變慢，大腦缺氧，容易出現腦霧現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

久坐血流變慢，大腦缺氧，容易出現腦霧現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

6、注意力下降、腦霧：血流變慢，大腦缺氧。維生素B群＋鐵幫腦袋加油，建議攝取全穀、紅肉、綠葉菜別少。

7、痔瘡：久坐壓迫血管，發炎腫痛。高纖＋益生菌助排便，吃地瓜、優格、紫花苜蓿。

8、慢性病風險上升：研究證實久坐會增加糖尿病與心血管疾病風險。多酚抗氧化守護血管，莓果、綠茶、葡萄籽是首選。

「久坐族求生術」簡單4招救健康

●每50分鐘動一動：起來伸展、倒水或深蹲10下。

●水取代手搖飲：避免隱藏糖，幫助代謝循環。

●午餐高纖＋高蛋白：穩血糖不昏沉。

●下班快走20分鐘：加速代謝、改善血液循環。

陳珮淳強調：「久坐不是不能坐，而是不能一直坐。」中午站起來動動腿、喝水取代含糖飲，一點小改變就能讓身體「重新開機」。

