健康網》「紙包時蔬蒸石斑」上桌 少油煙、低負擔、營養滿分

2025/10/07 08:14

龍虎斑魚排搭配洋蔥絲、甜椒、鴻喜菇與柳橙片，營養滿分。（圖擷取自漁業署臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕健康吃魚，不僅營養滿分還補腦！農業部漁業署在臉書粉專分享料理「紙包時蔬蒸石斑」，這道料理以國產龍虎斑魚排為主角，搭配洋蔥絲、甜椒、鴻喜菇與柳橙片，利用烘焙紙包起來後蒸烤，不僅鎖住海味與蔬香，更少油煙、少鹽，清爽無負擔又超好吃！

「紙包時蔬蒸石斑」食譜

●料理食材：龍虎斑魚排300g、洋蔥絲100g、紅甜椒塊100g、黄甜椒塊100g、鴻喜菇80g、柳橙片10g、水100c.c.。

●調味料：黑胡椒粉2g、鹽1.5g、乾燥羅勒2g；※請事先準備烘焙紙1張。

簡單3步輕鬆上桌：

1、石斑魚撒鹽與黑胡椒調味入味。

2、鋪上蔬菜與魚排，用烘焙紙包好。

3、中火蒸12～15分鐘，即可開動！

每份4人食用的「紙包時蔬蒸石斑」熱量僅約503大卡、蛋白質高達67公克，高蛋白低脂肪，營養師也點名這是「秋季養生首選」。

龍虎斑魚含DHA與EPA能降低血脂；示意圖。（資料照）

農業部指出，石斑魚肉富含鐵、鈣、磷、鎂、硒與鉀等營養素，魚皮中的膠質可幫助膠原蛋白生成，讓肌膚彈潤、組織修復力更佳。而其中的DHA與EPA能降低血脂、減少中風與心肌梗塞風險，還能促進腦部發展、增強記憶力。

一起用「紙包時蔬蒸石斑」為家人端上一桌鮮甜Q彈、低負擔又滿滿幸福感的團圓料理吧！

