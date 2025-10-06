自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》牛蒡含1成分 茶飲助排便還壯陽

2025/10/06 18:21

牛蒡茶是入秋幫助排便的好幫手；圖為示意圖。（圖取自freepik）

牛蒡茶是入秋幫助排便的好幫手；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著天氣轉涼入秋，許多人開始尋找溫補又養生的飲品。中醫師林本庭在臉書粉專分享，牛蒡茶是入秋幫助排便的好幫手！然而，林本庭特別提醒，牛蒡性質「偏寒」，對於虛寒體質的人來說，飲用時一定要適量，避免造成身體負擔。

牛蒡「荷爾蒙成分」能壯陽？

牛蒡茶除了通便，還能壯陽嗎？林本庭解答：它和山藥一樣含有植物性荷爾蒙成分，可以轉變成雄性素或雌激素，對於性功能的確會有幫助！這讓牛蒡成為許多人關注的「性福」聖品。他也補充，如果是新鮮的牛蒡，效果會更好，因為它裡面含有菊糖成分，能有效調節腸道的益生菌，讓腸道更健康。

牛蒡性質比較涼，料理時可以加入幾片生薑；圖為示意圖。（圖取自freepik）

牛蒡性質比較涼，料理時可以加入幾片生薑；圖為示意圖。（圖取自freepik）

牛蒡茶去寒「加生薑」效果佳

既然牛蒡的性質偏涼，虛寒體質的人該怎麼安心享用它的好處呢？「牛蒡燉排骨」就是一個很好的選擇。因為牛蒡性質比較涼，料理時可以加入幾片生薑，來中和它的寒性，讓滋補效果更全面！

牛蒡「果實」專治風熱感冒

而中醫使用的牛蒡其實是它的「果實」，又叫做牛蒡子，常被用在治療風熱型感冒。這類感冒症狀包含：喉嚨痛、黃鼻涕、皮膚發紅的疹子等，經典的「銀翹散」中就常有牛蒡子的身影，顯示牛蒡在傳統中醫藥學上的廣泛應用價值。

