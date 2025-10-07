健康網》喝水也難逃「塑膠微粒」魔掌 3招自救排出毒素

瓶裝水、外帶飲料杯。在高溫加熱或摩擦時，容易釋出微小碎片；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活的便利背後，隱藏著一個驚人的健康殺手「塑膠微粒」！它早已無所不在，甚至連你以為最純淨的飲用水都可能暗藏玄機。營養師高敏敏在臉書專頁發文警告，並引用《國際分子科學雜誌》的動物實驗指出，塑膠微粒會透過飲用水進入體內，不僅累積在大腦等重要器官，更會引發全身性發炎反應，甚至導致腦神經退化，出現如記憶力下降、焦慮、憂鬱等症狀。

更駭人的是，研究驚見：失智症患者腦中的塑膠微粒含量，竟然是正常人的10倍！這讓許多人開始擔心，難道就算不用塑膠袋、不買外帶飲料，單純喝水都無法避免健康危機嗎？

7大塑膠微粒「隱藏源頭」大公開

塑膠微粒的滲透程度遠超想像，以下幾種常見來源，你可能每天都在接觸：

1.包裝材料：瓶裝水、外帶飲料杯。在高溫加熱或摩擦時，容易釋出微小碎片。

2.手提塑膠袋：購物袋、便當塑膠袋。盛裝熱湯或熱食時，塑膠微粒和添加劑更容易溶出。

3.食鹽：尤其是海鹽，因海水已受污染，經蒸發濃縮後，塑膠微粒會殘留其中。

4、茶包：很多茶包是尼龍或聚酯纖維製成，一沖熱水就會溶出奈米級微粒。即使是紙茶包，封口處也可能塗有塑膠膜！

5.水（自來水與瓶裝水）：管線、瓶身或過濾系統的磨損，都可能讓微粒釋出。

6.熱湯袋與免洗塑膠湯匙：高溫是加速塑膠微粒釋放的元兇！湯品溫度越高，釋放越嚴重，讓你不只喝湯，還「加料」下肚。

7.地毯：摩擦與老化掉落的細小纖維，隨灰塵飄散，可能被我們吸入肺部。

許多茶包是尼龍或聚酯纖維製成，一沖熱水就會溶出奈米級微粒；圖為情境照。（圖取自freepik）

塑膠微粒侵入路徑曝光！教你「清毒自救法」

塑膠微粒在進入體內後，會依顆粒大小走不同的路徑：

●較大顆粒：會隨糞便排出體外。

●細小顆粒：可穿過肺部與腸道的上皮屏障。

●小於10μm顆粒：這些超微小粒子能從腸道進入淋巴，甚至直奔大腦！

雖然塑膠微粒難以完全隔絕，但高敏敏強調，我們可以透過「降低風險、強化代謝、日常保養」三管齊下，來平衡對身體帶來的健康危害：

1. 降低風險：從源頭阻斷危機

●拒絕瓶裝水：盡量使用家中過濾水或飲水機。

●避免塑膠「加熱」：絕不將熱湯裝入塑膠袋。避免高溫接觸塑膠容器。

●慎選茶包：改用散裝茶葉，或確認茶包材質，避開尼龍、聚酯纖維。

2. 強化代謝：加速排出體外

●多喝水、吃蔬果：充足水分與膳食纖維有助於腸道蠕動，幫助排便順暢。

●補充益生菌：維護腸道健康，強化排毒功能。

3. 日常保養：提升身體抵抗力

●良好作息：減少熬夜，讓肝腎腸道功能保持在最佳狀態。

●適度運動與流汗：透過汗水，也能幫助身體代謝排出毒素。

高敏敏提醒，雖然我們很難完全避免塑膠微粒，但從小地方的改變做起，減少接觸、加強代謝，就能為你的健康大大加分！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

