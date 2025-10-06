自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》食品成分隱藏糖？ 法國百萬網紅教你不踩雷 看懂成分表

2025/10/06 17:52

食品標示清楚看，才能吃得安心又健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

食品標示清楚看，才能吃得安心又健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾走進超市，看到琳瑯滿目食品，有的標榜「無麩質」、「純素」，或是「有機」，但這些字眼真的健康嗎？法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）指出，別再被食品包裝上的漂亮口號迷惑，真正的健康關鍵藏在成分表與營養標示，留意糖有「隱藏名稱」，掌握4大訣竅，便能做出更健康的決定。

擁有百萬粉絲的「控糖女神」潔西．伊喬斯佩在其YT頻道「控糖革命」上分享看懂食品成分表，藉此讓更多民眾正確選擇生活中琳瑯滿目食品。很多人以為買無麩質產品就等於「健康食品」！「別以為『這個無麩質杯子蛋糕對我超好』」，她提醒粉絲們要小心。

掌握4大訣竅吃得健康

●選食物先從成分表開始

潔西．伊喬斯佩指出，成分表依重量排序，排名越前的成分含量越高。如果糖出現在前5項成分裡，那這個食物就是甜點，不管它是叫作早餐麥片或高蛋白棒，都不適合空腹或早餐吃。她強調，民眾並不是不能吃這些食物，而是要清楚知道自己吃的是甜點，才能作出正確的選擇。

●糖竟有隱藏名稱

食品公司不會只寫「糖」，它們會用各種名稱來取代。潔西．伊喬斯佩舉例說明，例如：龍舌蘭蜜（Agave nectar）、蔗糖、焦糖、玉米糖漿、濃縮果汁、葡萄糖、楓糖漿、麥芽糊精、麥芽糖、蜂蜜、蔗糖漿、米糖漿、紅糖、砂糖等。這些名字聽起來不一定像糖，但本質上都是糖。

她特別提醒的是，「果汁」、「濃縮果泥」、「鮮榨水果」等成分看似健康，但其實也只是糖，空腹吃會造成血糖波動。

包裝食品營養標示未來將越來越完整，民眾可望獲得更多有用資訊。（資料照）

包裝食品營養標示未來將越來越完整，民眾可望獲得更多有用資訊。（資料照）

●看營養標示：忽略熱量

潔西．伊喬斯佩說明營養標示，可能存在小陷阱，有些廠商會把「份量」標得很小，讓數字看起來不嚇人，例如，餅乾盒標示「每份1片」，但沒人只吃1片。

同時，別被「熱量」迷惑。同樣熱量的食物，對健康影響可能天差地遠，酪梨與甜甜圈熱量可能相同，但酪梨能促進健康並保持飽足，甜甜圈卻會引發血糖飆升、發炎與渴望甜食。

●蛋白質：愈高愈好

蛋白質能增加飽足感、減少血糖波動、維持肌肉與健康。所以無論是麥片棒、麵包或餅乾，都要看蛋白質含量，高一點比較好。

潔西．伊喬斯佩提醒，不要被包裝正面的大字吸引。「無麩質」≠ 健康：麩質本是蛋白質，不一定壞，很多無麩質食品反而用更多澱粉與糖來取代。「純素」≠ 健康，糖與汽水也都是純素。「有機」≠ 健康：即使有機麥片若含高糖，依舊會引發血糖過山車。

她最後總結，「我也愛吃冰淇淋，但至少我知道自己吃的是甜點。」若想健康飲食，就該忽略包裝正面的行銷字眼，翻到背後看成分與營養標示，掌握糖含量、營養標示，以及蛋白質高低，才能真正買得安心。享受甜食無可厚非，但必須帶著「知情的選擇」購買。

