健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》心理師揭關係霸凌、隱形傷害 教3招自保

2025/10/07 14:32

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，學會辨識不健康的友情、建立界線並勇敢表達感受，是走出關係霸凌的重要第一步；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，學會辨識不健康的友情、建立界線並勇敢表達感受，是走出關係霸凌的重要第一步；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在小學生的世界裡，友情往往比成績更重要，但有時這份在乎也可能變成壓力。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，「關係霸凌」是一種以排擠、孤立或情感綁架為手段的隱性霸凌，常見於「你是我最好的朋友，不可以跟她玩」這類互動中。孩子表面上只是被排除在小圈子外，實際上卻在承受被控制與被拒絕的心理創傷。學會辨識不健康的友情、建立界線並勇敢表達感受，是走出關係霸凌的重要第一步。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，自己有個個案，原本和同學感情很好。兩人常常一起上下課，也分享玩具和秘密。但隨著時間過去，她發現這段友情裡隱藏著壓力。那位同學常常說：「你是我最好的朋友，不可以跟她玩啦！」甚至還會拉著他的手小聲說：「她好討厭，我們不要理她好不好？」一開始，她還勉強配合，但當她發現這樣的相處方式讓自己很不自在時，終於鼓起了勇氣拒絕。

沒想到，這個拒絕引來了更大的代價。那位同學開始動員自己的好友圈，一起孤立她。下課時，她常常獨自走在操場上，看著別人有說有笑，心裡覺得特別孤單。更難受的是，她清楚知道，有些同學並不是討厭她，而是不敢得罪那位「領頭的朋友」，只好選擇附和。這種無力感，讓她覺得友情竟然成了一種壓迫。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，「關係霸凌」是，沒有明顯的打鬧或謾罵，卻用孤立和排擠來控制一個孩子的處境；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，「關係霸凌」是，沒有明顯的打鬧或謾罵，卻用孤立和排擠來控制一個孩子的處境；圖為情境照。（圖取自freepik）

這就是「關係霸凌」：沒有明顯的打鬧或謾罵，卻用孤立和排擠來控制一個孩子的處境。它之所以隱形，是因為在外人眼裡，好像只是孩子之間的小圈子，但對當事人來說，卻是一種長期的傷害。

幸好，這段經驗也讓她慢慢有了轉變。到了三年級，她開始思考：「我真正想要的朋友是什麼樣子？」她開始學會分辨：哪些相處方式讓自己覺得舒服，哪些會讓自己覺得委屈。她也嘗試更勇敢地表達自己的想法，不再因為害怕失去朋友而一味忍耐。雖然身邊留下的朋友不多，但關係更真實，她自己也更安心。

對父母來說，重要的不是急著幫孩子找新朋友，而是看到孩子在這個過程中，展現了寶貴的正向行為：

1.他能分辨「相處中的舒適與不適」，不再只是被動接受。

2.他開始練習「表達想要與不想要」，逐漸建立自己的界線。

3.他更清楚「友情的價值在於互相尊重」，而不是討好，這讓他找到更自在的自我。

這些努力，都是孩子走出關係霸凌的勇氣。父母能做的，是陪伴孩子在過程中堅定下來，並提醒：即使不是每個人都喜歡你，你依然有選擇，也依然值得被喜歡。

