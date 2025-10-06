自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》小城白坐6年輪椅 兒科醫：被誤診為腦麻

2025/10/06 16:09

〔健康頻道／綜合報導〕台大兒童醫院院長李旺祚說：「一個兒科醫師的一念之間，可能改變一個小朋友的一輩子。」他舉了一位輾轉從南部到台大兒童醫院來檢查的小城，已經6歲了，因為他從小沒有辦法行走，都要坐輪椅，一直被當成腦性麻痺，經他一看，是一種特別的神經疾病，只要治療就會改善。

李旺祚在臉書分享了小城的故事，這只是兒科的一個小縮影。一個孩子被誤診，一直無法行走，只好坐著輪椅，原本家人是想要看看孩子的脊髓是不是有問題，能不能開刀治療。結果在兒童神經外科檢查了一輪，根本沒有問題，就被神外的醫師建議轉至兒童神經科。

沒想到這個轉診後，經李旺祚檢查以後，發覺完全不像腦性麻痺。原來孩子得了一種特別的神經疾病，只要治療就會改善。我為他展開治療後，一個月後他們遠從南部開車回到台大門診，這一次小城第一次自己站起來，可以想見那樣的情景多麼感人。

孩子爸爸難掩內心喜悅，還跟李旺祚抱怨，小城現在常常都喜歡自己去爬牆、爬樹，都管不住他。後來，孩子上了小學，外觀跟正常人沒有兩樣。

李旺祚說，當兒科醫師最快樂的一件事，是你的一念之間可以改變一個人，甚至一個家庭的一輩子！

明（7）日是兒科住院醫師報名截止日，李旺祚呼籲，可以利用倒數幾個小時快快上網報名，他希望後輩們能加入兒科陣營，「兒科醫師的價值，不只是降低死亡率，更是要讓孩子活得健康快樂。」他相信，只要社會願意看見兒科的關鍵角色，這個專業將不會是「夕陽科」，而會持續照亮孩子的未來。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中