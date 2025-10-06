健康網》小城白坐6年輪椅 兒科醫：被誤診為腦麻

〔健康頻道／綜合報導〕台大兒童醫院院長李旺祚說：「一個兒科醫師的一念之間，可能改變一個小朋友的一輩子。」他舉了一位輾轉從南部到台大兒童醫院來檢查的小城，已經6歲了，因為他從小沒有辦法行走，都要坐輪椅，一直被當成腦性麻痺，經他一看，是一種特別的神經疾病，只要治療就會改善。

李旺祚在臉書分享了小城的故事，這只是兒科的一個小縮影。一個孩子被誤診，一直無法行走，只好坐著輪椅，原本家人是想要看看孩子的脊髓是不是有問題，能不能開刀治療。結果在兒童神經外科檢查了一輪，根本沒有問題，就被神外的醫師建議轉至兒童神經科。

請繼續往下閱讀...

沒想到這個轉診後，經李旺祚檢查以後，發覺完全不像腦性麻痺。原來孩子得了一種特別的神經疾病，只要治療就會改善。我為他展開治療後，一個月後他們遠從南部開車回到台大門診，這一次小城第一次自己站起來，可以想見那樣的情景多麼感人。

孩子爸爸難掩內心喜悅，還跟李旺祚抱怨，小城現在常常都喜歡自己去爬牆、爬樹，都管不住他。後來，孩子上了小學，外觀跟正常人沒有兩樣。

李旺祚說，當兒科醫師最快樂的一件事，是你的一念之間可以改變一個人，甚至一個家庭的一輩子！

明（7）日是兒科住院醫師報名截止日，李旺祚呼籲，可以利用倒數幾個小時快快上網報名，他希望後輩們能加入兒科陣營，「兒科醫師的價值，不只是降低死亡率，更是要讓孩子活得健康快樂。」他相信，只要社會願意看見兒科的關鍵角色，這個專業將不會是「夕陽科」，而會持續照亮孩子的未來。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法