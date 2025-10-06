健康網》喝啤酒能排腎結石？ 醫破迷思：加重腎臟負擔

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，啤酒含高普林與草酸，長期或大量飲用可能加重腎臟負擔、促進結石形成。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋烤肉少不了啤酒助興，但網路流傳「喝啤酒能幫助排腎結石」的說法，其實是醫學都市傳說。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，啤酒雖會短暫增加尿量，但關鍵在於「水分攝取」，而非酒精本身。反而啤酒含高普林與草酸，長期或大量飲用可能加重腎臟負擔、促進結石形成。想要安全排石，仍應以充足乾淨的水分為主。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，為什麼大家都覺得啤酒可以排結石:

請繼續往下閱讀...

1.「利尿」的假象：啤酒的酒精含量比較低，大部分是水。少量酒精確實會短暫抑制身體的「抗利尿激素」（你可以想像它是腎臟的「省水總開關」）。開關一被關掉，水龍頭就會狂流，尿量自然大增。大家看到自己一直跑廁所，就覺得：「哇，結石要被沖出去了！」

2.「衝力」的誤導：如果結石很小顆（通常小於0.5公分，像顆小芝麻），加上大量的尿液，「衝力」確實有機會把石頭帶走。但是這個「衝水」的工作，白開水做得更好、更安全、更沒有副作用！

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，「衝力」確實有機會把石頭帶走。但是這個「衝水」的工作，白開水做得更好、更安全、更沒有副作用。（圖取自freepik）

啤酒是高普林高草酸飲料

• 普林（嘌呤）代謝後會變成尿酸，尿酸濃度高了，容易形成尿酸結石，還可能引發痛風（痛風發作時，那種痛會讓你忘記結石的痛）。

• 草酸是某些結石的主要成分，喝多了只會提供「蓋房子」的原料。

林軒任說明，喝水排結石，就像你用乾淨的自來水去沖馬桶，水壓大、效果好、不留痕跡。喝啤酒排結石，就像你用充滿泥沙的髒水去沖馬桶。雖然水壓也很大，但水裡夾帶了沙子（普林和草酸），一邊沖、一邊還在幫你蓋更多石頭。

林軒任提到，的確有些幸運兒真的靠著啤酒排出了小結石，這就像是蒙到大獎一樣，因為關鍵是水，而不是酒。但更多時候，有人會因為灌太多啤酒造成：

1. 腎臟負擔加重：大量的酒精會讓身體脫水、電解質失衡，對已經有結石或腎功能不佳的人來說，是雪上加霜。

2. 結石越長越大：長期飲酒，反而會因為尿酸、草酸的濃度提升，讓你的石頭從「芝麻粒」長成「彈珠」。

林軒任補充，自己看過太多病人，深信這個傳說，結果腰痛發作時，石頭已經大到需要用手術處理，甚至引發腎水腫（尿路被石頭完全堵住，腎臟腫起來）。中秋節，酒是助興、是團圓，但絕不是你的健康解藥。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法