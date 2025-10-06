健康網》全台台北內湖最熱 國健署：烤肉趴要多補充2物

全台各地都要烤肉，內湖人也不例外，國健署提醒烤肉族更要多補充水分、鹽分，以免中暑、熱衰竭。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕好熱的中秋節！全台最熱的地方在哪裡？「林老師氣象站」粉專表示，總是在內湖。昨（5）日在內湖是38℃，前天也是內湖的攝氏38.5℃，大前天第二高溫還是內湖的攝氏37.9℃。在這種大熱天又要舉行烤肉趴，國健署建議，要不時補充水分及鹽分。

內湖為何熱氣難消，「林老師氣象站」指出，在熱島效應加持下，熱空氣難以揮散，熱氣累積。地表多為柏油路與建築物反射，測站位置本身就可能放大了熱島效應的實測值。包括內湖科技園區、東湖住宅區建築密度極高，大量混凝土與柏油路面蓄熱，白天吸收太陽輻射，夜間釋放熱能。加上企業、冷氣、車流等產生大量廢熱排放，持續加劇升溫，「人為熱島效應」遠遠甚於周邊山區。

內湖連日在熱島的溫度最高，國健署提醒外出時要注意防曬，穿著通風的衣物。（資料照）

今年這波秋老虎來得不是時候，在社群網站上哀嚎的人不少，烤肉趴上冰涼飲品是最重要的。根據國健署衛教資料指出，要特別注意熱衰竭問題，患者會非常口渴，一旦飲下大量的水，而忽略「鈉」離子的補充。

烤肉趴又靠近火爐，在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，有危及生命的狀況。

烤肉趴上有人頭痛、疲倦、無力、躁動不安、定向力變差、噁心、嘔吐、蒼白、肌肉痙攣等現象，要警覺到他是熱衰竭。中暑的症狀，起初身體會覺得熱、皮膚乾燥發紅、心跳過快、呼吸過快、低血壓；情況繼續惡化時會發生熱的調節機能失效，身體體溫上升很高，無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙，多個器官衰竭、神智混亂、定向力變差、以及昏迷、抽筋。

尤其內湖舉行的烤肉趴，高危險群，如兒童、老人、慢性疾病者、正服藥治療者、高溫或密閉空間從業者等，應適時給予適量的水分、鹽分及散熱，避免穿著會妨礙熱量散出的衣物。在烤肉趴上喝太多酒的人，更要隨時補充水分與鹽分。

