健康網》肌少症有救嗎？ 研究證實：抗氧化營養搭運動可改善

長輩別怕肌少症！醫師張家銘指出，補充抗氧化營養，例如奇異果、柳橙、葡萄柚、草莓等，再加上運動，是逆轉肌少症的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年長者最怕跌倒，其中的關鍵之一就是出於肌少症，導致身體逐漸衰弱，又或因為不想麻煩子女陪伴出門，而可能在心理上越來越孤單。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，補充抗氧化營養，再加上運動，這2個方法兼備，是逆轉肌少症的關鍵。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，不少人發現家中長輩開始出現肌少症的跡象，常常在門診一坐下就問他：「我爸爸（或媽媽）最近走沒幾步就喘，上樓梯也吃力，是不是肌少症？還能救嗎？」事實上，肌少症只要用對方法，有機會改善，甚至能夠逆轉。

2025年刊登在《Scientific Reports》的系統性綜合分析，整合39篇臨床試驗，總共1714位55歲以上長者的數據，得出明確結論：補充抗氧化營養，加上運動訓練，是目前最有效的方式，不只勝過單靠營養，也優於只靠運動。

研究顯示，補充抗氧化營養，再加上運動的年長者，腿部推舉肌力（1次最大腿推重量）平均增加15.28公斤；步行速度提高0.13公尺/秒；6分鐘步行距離增加122公尺，這幾乎是半個操場的距離。

具代表性的抗氧化食物

張家銘解釋，隨著年紀增長，身體內的自由基會越來越多，慢慢侵蝕細胞、破壞組織。這時候，抗氧化營養素就像一瓶隨身的「滅火器」，能幫助身體「降溫」、穩定細胞環境，並啟動修復機制。

很多人以為抗氧化只能靠保健品，其實不然。張家銘提醒，日常飲食就是最天然的來源。許多食物富含多酚、維生素與類黃酮，能有效中和自由基、延緩肌肉流失、促進細胞修復。

他歸納研究與臨床實證中，具代表性的抗氧化食物：

●維生素C：奇異果、柳橙、葡萄柚、草莓、花椰菜、青椒。

●維生素E：杏仁、葵花籽、酪梨、橄欖油、菠菜與其他深綠蔬菜。

●白藜蘆醇（Resveratrol）：紅葡萄皮、藍莓、覆盆子。

●輔酶Q10（Coenzyme Q10）：鯖魚、鮭魚、沙丁魚、豬肝、芝麻。

●肌酸（Creatine）：瘦紅肉、雞胸肉、鮪魚、鱈魚。

●多酚類（Polyphenols）：綠茶、可可、黑巧克力、咖啡、紫地瓜、洋蔥。

張家銘提及，它們含有豐富的植物化合物與脂溶性抗氧化成分，能降低氧化壓力、穩定粒線體功能，讓肌肉細胞維持更好的能量代謝與修復效率。換言之，一盤彩色蔬果餐，加上每天規律的運動，就能讓肌肉「越用越年輕」。

白天活動可以如何實踐？張家銘建議，午飯後或下午陽光不太強的時候，快走20分鐘，走到心跳微微加快、但還不喘，就是剛剛好。如果下雨，就在家用彈力帶、寶特瓶做簡單的腿部或手臂阻力訓練。每天15分鐘，3週會有感。

