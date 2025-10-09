健康網》不靠吃藥！ 醫揭防便秘5習慣 順暢有得「解」

便秘不是只能靠藥物！日常生活中的小改變，就能讓腸道重新動起來。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘不是只能靠藥物！日常生活中的小改變，就能讓腸道重新動起來。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢引述一篇發表在美國胃腸科學雜誌的最新大型前瞻性研究指出，良好的生活習慣能顯著降低「功能性便秘」風險，不抽菸、充足睡眠、規律劇烈運動、不過量飲酒與高品質飲食這5習慣，只要做到其中1項，便秘風險就能下降近2成，而3項以上更可減少約4成風險。

李柏賢於臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享，研究分析了5個健康生活行為：

請繼續往下閱讀...

1.不抽菸。

2.充足睡眠。

3.規律劇烈運動。

4.不過量飲酒。

5.高品質飲食（多蔬果全穀、少鹽少油）。

李柏賢提到，研究結果發現：

1個好習慣：便秘風險下降19%。

2個好習慣：便秘風險下降28%。

3～5個好習慣：便秘風險下降40%。

李柏賢表示，也就是說，養成越多健康習慣，腸道就越順暢 ，日常小改變，可能比你想像的更有效。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法