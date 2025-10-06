自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》乳房腫塊何時該手術？ 醫列5大警訊別再拖

2025/10/06 21:13

摸到乳房腫塊先別焦慮，應就醫檢查確認是良性或惡性；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

摸到乳房腫塊先別焦慮，應就醫檢查確認是良性或惡性；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕乳房腫塊是女性常見的就診原因之一，不少人一摸到腫塊就焦慮不安，擔心是不是乳癌。國泰醫院一般外科主治醫師陳宣安指出，大多數乳房腫塊為良性，不一定要立刻開刀，但若出現「5大警訊」，仍建議儘早就醫討論手術切除，以免延誤診斷。

陳宣安表示，臨床上常見以下5種情況會建議動刀處理：

●腫瘤體積持續增大或短期內快速變化。

●影像檢查結果無法完全排除惡性可能。

●組織學呈現高風險病變，如非典型乳管或小葉增生。

●腫瘤造成乳房外觀改變或局部疼痛不適。

●有乳癌家族史，或病人對腫瘤感到高度焦慮。

手術方式 傳統與微創各有利弊

陳宣安說，傳統乳房腫瘤切除手術通常需要約3至5公分的切口，依腫瘤大小與深度調整，術後需縫合，部分病人可能留下明顯疤痕或外型變化。

相較之下，近年興起的「真空輔助切除系統」屬於微創手術，只需0.3至0.5公分的微小切口，搭配即時超音波導引即可精準移除腫瘤。

陳宣安表示，微創手術傷口小、恢復快、對乳房外觀影響低，但也提醒，並非所有人都適合，仍要視腫瘤位置、大小與病理結果決定。

微創手術和傳統手術比較。（國泰醫院提供）

微創手術和傳統手術比較。（國泰醫院提供）

微創手術是透過儀器內部的真空抽吸與電動旋轉刀片針，逐步將腫瘤分段切除，並可取得足量組織樣本進行病理檢查。結合即時超音波或立體定位影像導引，醫師能精準定位病灶、完整清除腫瘤。

在超音波引導下，大多數的腫瘤切除可以一次完成，傷口極小，術後恢復快速，對乳房外觀影響極低，是目前臨床上常用的微創技術之一。

微創手術透過儀器內部的真空抽吸與電動旋轉刀片針，逐步將腫瘤分段切除，並可取得足量組織樣本進行病理檢查。（國泰醫院提供）

微創手術透過儀器內部的真空抽吸與電動旋轉刀片針，逐步將腫瘤分段切除，並可取得足量組織樣本進行病理檢查。（國泰醫院提供）

◎微創手術適合以下情形

●腫瘤單顆、直徑小於 3 公分。

●同一乳房多顆腫瘤，位置接近、總體積適中。

●病灶組織為確定良性或高度懷疑良性。

●希望保留乳房外觀，減少疤痕或避免蟹足腫的產生者。

◎微創手術優點

●傷口小、幾乎無疤痕。

●疼痛感較輕微。

●可將傷口設計於乳暈旁或乳房邊緣，進一步減少外觀影響。

●某些情況下可利用單一切口處理多顆腫瘤。

●術後恢復快速。

確診乳癌不適用微創手術

陳宣安特別提醒，乳房微創手術不適用於確診乳癌患者。

原因包括無法確保完全切除、可能有腫瘤邊緣侵犯，甚至癌細胞沿抽吸路徑播散。確診乳癌後仍須接受標準乳癌手術與整體治療，確保安全與完整切除。

術後觀察與後續追蹤同樣重要

陳宣安指出，微創手術後常見輕微瘀血、血腫或局部腫脹，大多可在數天至兩週內緩解。術後應避免碰撞、可熱敷輔助恢復，必要時回診。

她也建議，發現乳房腫塊後，不論是否開刀，都應定期追蹤，透過乳房超音波或影像檢查觀察變化。「是否需要手術、採哪種方式，都應由乳房外科醫師依個別狀況與病理結果綜合評估，切勿自行判斷。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中