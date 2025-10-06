健康網》「香腸＋乳酸飲」不致癌！ 營養師揭真正烤肉風險與安心5招

好食課營養師指出，真正該注意的，是烤肉過程中產生的多環芳香烴（PAHs），才是潛在的健康危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕香腸＋乳酸飲會致癌嗎？好食課營養師於臉書專頁解答，並不會！真正關鍵在於烤肉方式。香腸中的亞硝酸鹽是合法添加物，用來保色與防止肉毒桿菌生長，在法規規範下正常攝取並不會致癌。真正該注意的，是烤肉過程中產生的多環芳香烴（PAHs），才是潛在的健康危險。

營養師提到，只要掌握低脂少加工、縮短烤製時間、保持通風與搭配蔬果等5大原則，就能安心享受香氣滿滿又無負擔的中秋烤肉！

請繼續往下閱讀...

香腸為什麼要加亞硝酸鹽？

營養師表示，亞硝酸鹽是合法的食品添加物，是作為「保色劑」，能讓香腸維持漂亮色澤，同時也能抑制肉毒桿菌生長，避免食物中毒！

香腸＋乳酸飲一起吃會不會致癌？

營養師說明，法規有規範亞硝酸鹽與硝酸鹽的用量（NO₂殘留量 ≤ 0.07g/kg），因此正常食用下其實食品含量很低，加上亞硝胺生成機率也低，因此偶爾吃完全不用擔心，反而應該注意的是「加工肉」的攝取，長期食用香腸、火腿等加工食品，又不注意飲食均衡才容易增加致癌風險。

好食課營養師指出，長期食用香腸、火腿等加工食品，又不注意飲食均衡才容易增加致癌風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，烤肉要避免吃進致癌物，重點在於減少「多環芳香烴（PAHs）」！烤肉致癌的一大因素是因為燒烤過程，油脂地落至炭火生成的多環芳香烴（PAHs）隨煙霧附著在食物上，因此用這5招烤肉法，讓你吃得更安心！

1.選低脂、少加工：除了可以減少油脂、過多鹽、糖與添加物外，也可減少油脂滴落至炭火，降低致癌物產生。

2.先蒸煮再烤： PAHs的生成也與燒烤時間有關，建議縮短高溫燒烤的時間，可先用蒸煮方式使食材煮至半熟再烤，也可避免食材因烤太久而燒焦。

3.保持通風：減少吸入過多油煙。

4.包鋁箔紙：避免油脂直接滴落炭火。

5.搭配蔬果：補足纖維、維生素等營養，幫助降低癌症風險。

營養師總結，香腸＋乳酸飲沒問題，但建議仍減少加工肉品與高脂食物的攝取，並以正確的烤肉方式降低癌症風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法