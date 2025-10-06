自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》烤肉盡興不爆卡！ 營養師曝3步驟安心吃

2025/10/06 12:58

營養師彭逸珊分享，烤肉前挑選低脂肉與蔬菜、避開含糖飲；烤肉中掌握「菜：肉＝2:1」比例、減少烤肉醬使用；烤肉後多喝水、吃水果、隔天控熱量；圖為示意圖。（圖取自Pexels）

營養師彭逸珊分享，烤肉前挑選低脂肉與蔬菜、避開含糖飲；烤肉中掌握「菜：肉＝2:1」比例、減少烤肉醬使用；烤肉後多喝水、吃水果、隔天控熱量；圖為示意圖。（圖取自Pexels）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋烤肉是與親友共享的幸福時光，但香噴噴的烤肉香氣也常讓人一口接一口、不知不覺吃過量。營養師彭逸珊分享，兼顧美味與健康，可從3階段著手調整：烤肉前挑選低脂肉與蔬菜、避開含糖飲；烤肉中掌握「菜：肉＝2:1」比例、減少烤肉醬使用；烤肉後多喝水、吃水果、隔天控熱量。掌握這些小技巧，就能開心享受烤肉，又不怕身體負擔。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，烤肉3階段調整方法：

餐前預備方法

●購買適當烤肉食材：低脂肉、海鮮為主，搭配未精緻澱粉（玉米、地瓜）和蔬菜。

●把握整日平衡：另外兩餐多吃蔬菜、適當蛋白質，幫助平衡整日熱量。

●無糖飲為主：準備無糖茶飲，避免啤酒、汽水或含糖飲料。

餐中預防爆卡

菜：肉＝2:1，可採蔬菜包肉方式清爽降卡，或以絲瓜蛤蜊、豬肉捲增加蔬菜攝取。

●減少烤肉醬使用：可使用蔥段、蒜頭幫助提味，或使用調味粉輔助。

●隨時起身活動：起身活動讓身體休息消化，並細嚼慢嚥避免吃過飽。

餐後補救方法

●吃點水果抗氧化：柚子、芭樂、奇異果都不錯，富含膳食纖維和維生素C。

●補充水份避免水腫：重鹹容易導致水腫，不妨多喝水幫助鈉排出。

●隔天不忘控熱量：隔天記得回歸正常飲食模式，也可增加運動幫助消耗。

