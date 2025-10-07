自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》壓力催人老？ 醫教你4提問降壓

2025/10/07 11:03

中年族群累積很多生活壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕50歲到74歲，有人稱為「新睿世代」不再是保守的族群，而是擁有多元價值選擇和積極生活態度。這個族群經歷了社會磨練，累積資源，並掌握資訊時代知識優勢，他們有機會展開「第二青春期」；但多年歷練也可能累積了不少壓力，反而未老先衰。西園醫院身心科醫師喻劍飛建議，新睿世代可以從均衡的飲食，充足的睡眠，與適度的運動等做法與4個提問，因應壓力。

喻劍飛在永越健康管理中心健康新知上發文分享，壓力會促使腎上腺分泌皮質醇，它可以提高我們的專注力，以及身體對能量的利用，來應付壓力事件。但如果壓力一直存在，長期皮質醇過高的情況下，會抑制血清素的分泌造成憂鬱，也會抑制免疫系統、影響內分泌系統，而造成身體上大大小小的不適。

新睿世代可能有的壓力

●工作壓力

可能因為工作量，也可能因為公司制度，最多的是人際關係的壓力。在我的門診患者中，有主管抱怨員工難管理，也有基層員工抱怨主管針對，或同事之間推委卸責，真的是人際關係的問題無所不在。

●家庭問題

這個階段的人，可能是父母年老，孩子還小的「三明治世代」，同時有父母及子女帶來的壓力。除了家庭開銷，可能又有房貸、車貸等經濟壓力，如果又有夫妻問題、婆媳問題，那更是雪上加霜了。

●健康問題

這個年齡身體機能開始走下坡，如果又加上之前為生活奮鬥而過度使用身體，可能健康開始亮紅燈，如果本身經濟狀況還沒到穩定的地步，會帶來不小的壓力。

●人生問題

不同年齡有不同的人生階段問題。可能面臨中年危機，可能有更年期身心的變化，可能空巢期子女不在身邊而失落，可能退休生活要重新適應，可能有孤獨感，都是這個世代可能會面臨的壓力。

面對壓力，專家建議，可以從均衡的飲食，充足的睡眠，適度的運動，或聽音樂等紓壓；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何面對壓力

喻劍飛從心理方面與身體方面分析如何面對壓力：

●心理方面

心理壓力來自於壓力事件，而一件事是否壓力，在於我們如何解釋它，也就是我們的想法。理情行為理論提供了幾個問題來問自己的想法是否合理：

1.實證性問句:「我會這樣想的證據是什麼？」例如，我認為同事討厭我，我的證據是今天早上他迎面走來沒向我打招呼。如果我用這個問句問自己，我就會發現這個證據太薄弱了，因為他可能只是沒注意到。

2.邏輯性問句: 問自己「我這樣想合邏輯嗎？」同上的例子，就算同事刻意裝沒看見我，也不能就這樣推論他討厭我，因為這有可能是他個性內向，羞於和人眼對眼。

3.功能性問句: 問自己「我這樣想對我有沒有用？」同上的例子，假設同事真的是因為討厭我而不和我打招呼，我用這個問句問自己，就會發現一直生氣沒有用，因為這並不會改善我們的關係。

4.哲學性問句: 問自己「除了這件事，還有什麼事是我在意，而讓我覺得滿意的事？」這時候你就會發現你有健康的身體、支持你的家人、值得投入的嗜好等，你就不會在意他對你的看法，就不會覺得是壓力了。

●身體方面

身體和心理能彼此影響，互為因果，所以身體健康，讓身體感到放鬆，也能改善心理功能，達到紓壓效果。基本上要有均衡的飲食，充足的睡眠，與適度的運動；此外可以配合腹式呼吸訓練、肌肉放鬆訓練、正念訓練、瑜伽、音樂、芳香療法等，方法很多。祝福大家，無論身處哪個世代，面對何種壓力，都能逢凶化吉，化壓力為助力！

