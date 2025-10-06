為何女人總比男人長命？ 科學家揭密：關鍵藏在「鳥類」身上

一項最新大規模研究，為「為何女性總比男性長壽」的千古謎團提出解答，指出基因優勢、求偶代價與育兒責任，是決定兩性壽命差異的3大演化關鍵，圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為何女性的平均壽命，幾乎總是比男性長？一項橫跨超過千種物種的最新大規模研究，為這個千古謎團，提出了迄今最全面的答案。根據發表於《科學前緣》（Science Advances）期刊的研究，科學家們發現，哺乳類雌性之所以能平均比雄性多活12%，其背後的秘密，根植於數百萬年來的演化歷史。

根據科學網站《IFLScience》報導，由德國馬克思·普朗克演化人類學研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）領銜的跨國團隊，分析了1176種圈養於動物園的哺乳類與鳥類物種，是迄今針對兩性壽命差異，所進行過最全面的分析。

研究發現，高達72%的哺乳類物種，都呈現出雌性較長壽的現象，平均壽命差距達12%。然而，在鳥類中，情況卻完全相反，有68%的物種，呈現出雄性較長壽的現象，平均差距約5%。這個驚人的反差，為科學家提供了破解謎團的關鍵線索。

基因、求偶與育兒 3大劇本決定壽命

科學家指出，造成此一差異的，是3大演化劇本的綜合結果。首先是基因劇本：在哺乳類中，擁有兩條X染色體（XX）的雌性，相較於僅有一條X染色體的雄性（XY），在基因上更能抵抗有害的突變，具有天生的生存優勢。而在鳥類中，情況正好相反，是雌性擁有不同的性染色體。

其次是求偶劇本：研究團隊發現，在一夫多妻、雄性競爭激烈的哺乳類物種中（例如獅子），雄性為了求偶，演化出的巨大體型、鬃毛等特徵，反而對其壽命有害，導致其通常比雌性更早死亡。相反地，許多鳥類採一夫一妻制，雄性競爭較不激烈，壽命也因此較長。

最後是育兒劇本：研究也發現，在物種中，負責投入更多心力養育後代的一方，通常壽命也較長。在哺乳類中，這個角色通常由雌性扮演。從演化學上來說，雌性能活得夠久，直到其後代獨立或性成熟，對物種的延續至關重要。研究指出，我們的近親黑猩猩與大猩猩，也同樣呈現雌性較長壽的現象，顯示女性的長壽優勢，是深植於人類演化史中的悠久特徵。

