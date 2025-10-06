桃園市立醫院獲衛福部原則同意 市府投資91.4億自建自營

市立醫院都計變更案已完成公展，目前於桃園市都市計畫委會審議中，預計今年底報內政部審議。（都發局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立醫院落腳八德區霄裡公園，計畫投資91.4億元興建，市長張善政證實衛生福利部已來函原則同意，衛生局表示，將積極推動後續用地變更、設計規劃與預算編列等作業，全面推動市立醫院籌設；都市發展局表示，市立醫院都計變更案已完成公展，目前於桃園市都市計畫委會審議中，預計今年底報內政部審議。

桃園市人口持續成長，醫療確有資源不足、分配不均問題，原本桃園僅南、北兩個次醫療區，今年第3次醫療區成立，有足夠床位配額釋出，市立醫院也擇址落腳八德霄裡，可服務八德、中壢、大溪、復興等區民眾，張善政8月中率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚出席醫事審議委員會會議，向衛福部爭取核定499張一般急性病床，並採政府自建自營模式，確保政策穩定推動、醫療人力長期留任，同時提升急重症醫療量能。

桃園市立醫院將落腳八德霄裡公園。（資料照，記者鄭淑婷攝）

衛生局表示，市立醫院規劃設置一般急性病床499床、特殊病床250床以上的區域醫院，並提供24小時急診、特色醫學中心、婦幼與高齡照護，同時結合醫養合一及智慧照護長照機構，衛福部原則同意後，將積極推動後續用地變更、設計規劃與預算編列等作業，希望在最短時間內落實設置規劃，預計最快2033年底營運，而市立醫院採市府自建自營，具備確保醫療政策導向貫徹、有利於長期投入醫療服務與照護資源、便於跨局處協作與資源整合，以及穩定醫療人力體系等優點。

都發局表示，市立醫院都計變更案於今年年9月3日起公展30日，目前於桃園市都委會審議中，預計今年底報內政部審議，待內政部都委會審議通過、都市計畫發布實施後，由衛生局辦理用地徵收作業。

桃園市爭取已久的市立醫院有譜，營運後的交通問題攸關民眾看病便利性，議員舒翠玲表示，除了加速開發期程，市立醫院道路交通系統規劃一定要走在前面，停車空間、大眾運輸如何銜接也是一大問題；議員段樹文表示，市府宣布市立醫院明年會動工，請市府加速土地變更速度，避免市民期望落空，而市立醫院興建勢必會影響周邊交通，市府應與醫院一起規劃評估，並要求市府前往實地現勘。

交通局表示，市立醫院基地周邊都市計畫道路開闢，工務局預計今年底完成國有土地撥用，私有地取得作業預計2027年9月完成，聯外道路將有城中快線快速道路、建德路至崁頂新闢道路、中山東路4段崁頂路至榮民南路拓寬至30米，大眾運輸從八德市區往來霄裡，已有5008、5010、5011及208等路線公車營駛，每日往返98班次，將視民眾需求調整公車路網及增加班次，而醫院位置鄰近未來捷運綠線中壢延伸線G29站，通車後將能服務民眾往來醫院的交通需求。

