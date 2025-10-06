桃園市本土登革熱累積6例 啟動雙防線阻絕疫情擴散

環保局在桃園、龜山區建立「兩道防火線」阻絕登革熱疫情，第1道防線鎖定確診個案周圍200公尺熱區清消，第2道防線密集動員志工巡檢巷弄，清除病媒蚊孳生源。（環保局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年已累積6例本土登革熱案例，集中在桃園、龜山區且屬群聚感染，環保局長顏己喨表示，配合衛生局及區公所啟動緊急防治機制，在桃園、龜山區建立「兩道防火線」，全力阻絕疫情擴散，第1道防線鎖定確診個案周圍200公尺熱區清消，第2道防線密集動員志工巡檢巷弄，清除病媒蚊孳生源。

顏己喨說明，第1道防線鎖定確診個案周圍200公尺熱區，即刻動員消毒車與人員進行化學噴藥防治，針對戶外積水容器及髒亂區域同步清除，降低病媒蚊密度，避免疫情向外擴散；此外，登革熱是經由病媒蚊叮咬傳染，而病媒蚊最常孳生於花盆底盤、廢棄瓶罐、飲料杯與便當盒等積水容器，因此在確診個案所在里及周邊相鄰里別啟動第2道防線，訂定「區里環保志工執行登革熱防治孳清動員計畫」，至10月底每兩日動員志工巡檢巷弄，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，徹底清除病媒蚊孳生源。

環保局在桃園、龜山區建立「兩道防火線」阻絕登革熱疫情。（環保局提供）

環保局統計，今年1月至8月底已動員環保志工逾22萬6255人次，清除3萬4200個積水容器，針對社區髒亂點稽查3189件並完成改善，自9月24日起再加強防治後，共出動消毒車12車次、化學防治人員38人次，並協助確診個案里髒亂點環境整頓，共清除廢棄物達9500公斤，同時也加強動員各區里環保志工1萬460人次，清除廢棄物達1萬8702公斤，並執行多場聯合稽查，希望藉此有效壓制病媒蚊密度。

環境管理處長張書豪呼籲，防堵登革熱需要全民合作，請民眾每日檢查住家與戶外環境，主動清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」防疫口訣，唯有全民共同維護環境整潔，才能阻斷病媒蚊繁殖鏈。

