自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園市本土登革熱累積6例 啟動雙防線阻絕疫情擴散

2025/10/06 10:11

環保局在桃園、龜山區建立「兩道防火線」阻絕登革熱疫情，第1道防線鎖定確診個案周圍200公尺熱區清消，第2道防線密集動員志工巡檢巷弄，清除病媒蚊孳生源。（環保局提供）

環保局在桃園、龜山區建立「兩道防火線」阻絕登革熱疫情，第1道防線鎖定確診個案周圍200公尺熱區清消，第2道防線密集動員志工巡檢巷弄，清除病媒蚊孳生源。（環保局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年已累積6例本土登革熱案例，集中在桃園、龜山區且屬群聚感染，環保局長顏己喨表示，配合衛生局及區公所啟動緊急防治機制，在桃園、龜山區建立「兩道防火線」，全力阻絕疫情擴散，第1道防線鎖定確診個案周圍200公尺熱區清消，第2道防線密集動員志工巡檢巷弄，清除病媒蚊孳生源。

顏己喨說明，第1道防線鎖定確診個案周圍200公尺熱區，即刻動員消毒車與人員進行化學噴藥防治，針對戶外積水容器及髒亂區域同步清除，降低病媒蚊密度，避免疫情向外擴散；此外，登革熱是經由病媒蚊叮咬傳染，而病媒蚊最常孳生於花盆底盤、廢棄瓶罐、飲料杯與便當盒等積水容器，因此在確診個案所在里及周邊相鄰里別啟動第2道防線，訂定「區里環保志工執行登革熱防治孳清動員計畫」，至10月底每兩日動員志工巡檢巷弄，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，徹底清除病媒蚊孳生源。

環保局在桃園、龜山區建立「兩道防火線」阻絕登革熱疫情。（環保局提供）

環保局在桃園、龜山區建立「兩道防火線」阻絕登革熱疫情。（環保局提供）

環保局統計，今年1月至8月底已動員環保志工逾22萬6255人次，清除3萬4200個積水容器，針對社區髒亂點稽查3189件並完成改善，自9月24日起再加強防治後，共出動消毒車12車次、化學防治人員38人次，並協助確診個案里髒亂點環境整頓，共清除廢棄物達9500公斤，同時也加強動員各區里環保志工1萬460人次，清除廢棄物達1萬8702公斤，並執行多場聯合稽查，希望藉此有效壓制病媒蚊密度。

環境管理處長張書豪呼籲，防堵登革熱需要全民合作，請民眾每日檢查住家與戶外環境，主動清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」防疫口訣，唯有全民共同維護環境整潔，才能阻斷病媒蚊繁殖鏈。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中