自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》ICU外正能量 阿金親送書給20年前搶命回來的女孩

2025/10/06 08:26

阿金醫師親送自己的書到當年孕媽咪的家，祝福這位要滿20歲女孩─生日快樂。（取自陳志金臉書）

阿金醫師親送自己的書到當年孕媽咪的家，祝福這位要滿20歲女孩─生日快樂。（取自陳志金臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕醫病關係再升級版！奇美醫院加護醫學部醫師陳志金回憶20年前，剛升上主治醫師，面對送來眼球上吊、左側手腳無力，還不時在抽搐的孕婦一文，獲得當年孕婦先生的留言：「我就是小孩的父親！感謝陳醫師的仁心仁術！女孩已經上大學了！再次感謝您！」

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，自己收到病患家屬的留言，非常開心，他立刻回：「可以私訊我嗎？我要寄一本書給她。」

兩人一來一返的，阿金一看地址就在自己騎YouBike回家的路上，這回不寄送了，要親送到家，而且這位父親也告訴他，女兒的名字，而且這個月就要滿20歲了。

當年搶救這位腦炎住進ICU的孕婦，菜鳥主治醫師阿金臨危受命，在千鈞一髮之際，搶先用藥才穩住生命垂危的媽媽。在這之中，向家屬說明情況時，孕婦的婆婆不但通情達理，還一再告訴阿金要救媳婦，令阿金印象深刻。

往事歷歷在目，阿金沿著地圖到了一個小巷弄，正要按門鈴的時候，對面一位老太太看著他說話，原來這位就是婆婆，大家馬上熱絡起來，醫病的緣份升級版。

這時，婆婆的兒子開車進來，那麼巧全都碰上了。阿金送上自己的書，寫著：「我是20年前的那位ICU叔叔，你那時還在媽媽的肚子裡！」還祝這位女孩生日快樂。在這中秋節連假的日子，醫病關係甜蜜版，讓彼此在佳節中再添佳話。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中