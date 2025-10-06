健康網》ICU外正能量 阿金親送書給20年前搶命回來的女孩

阿金醫師親送自己的書到當年孕媽咪的家，祝福這位要滿20歲女孩─生日快樂。（取自陳志金臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕醫病關係再升級版！奇美醫院加護醫學部醫師陳志金回憶20年前，剛升上主治醫師，面對送來眼球上吊、左側手腳無力，還不時在抽搐的孕婦一文，獲得當年孕婦先生的留言：「我就是小孩的父親！感謝陳醫師的仁心仁術！女孩已經上大學了！再次感謝您！」

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，自己收到病患家屬的留言，非常開心，他立刻回：「可以私訊我嗎？我要寄一本書給她。」

兩人一來一返的，阿金一看地址就在自己騎YouBike回家的路上，這回不寄送了，要親送到家，而且這位父親也告訴他，女兒的名字，而且這個月就要滿20歲了。

當年搶救這位腦炎住進ICU的孕婦，菜鳥主治醫師阿金臨危受命，在千鈞一髮之際，搶先用藥才穩住生命垂危的媽媽。在這之中，向家屬說明情況時，孕婦的婆婆不但通情達理，還一再告訴阿金要救媳婦，令阿金印象深刻。

往事歷歷在目，阿金沿著地圖到了一個小巷弄，正要按門鈴的時候，對面一位老太太看著他說話，原來這位就是婆婆，大家馬上熱絡起來，醫病的緣份升級版。

這時，婆婆的兒子開車進來，那麼巧全都碰上了。阿金送上自己的書，寫著：「我是20年前的那位ICU叔叔，你那時還在媽媽的肚子裡！」還祝這位女孩生日快樂。在這中秋節連假的日子，醫病關係甜蜜版，讓彼此在佳節中再添佳話。

