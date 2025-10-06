健康網》烤肉趴沾到諾羅病毒 醫：4症狀出現快就醫

烤肉節最怕染上諾羅病毒，林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰表示，傳播速度快，烤肉趴成員要小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕烤肉節掛病號不少，不止是流感病患激增，急性腸胃炎的病患也不少，林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰表示，烤肉很應景，但諾羅病毒傳播快、傳染力強，處理不當就會把歡聚變成集體腸胃炎。

吳昌騰表示，海鮮（尤其牡蠣）常被點名，但真正的風險不只食物。攻擊模式有2種：

● 食源性傳播

吃到受污染的食物或水後，1–2天內同桌或同場一群人同時中標。

● 人際間傳播

患者的嘔吐物或排泄物污染環境（廁所、洗手台、把手、料理台），他人以手接觸後再摸口鼻而感染。

出現以下症狀，請儘速就醫：

● 中重度脫水：口乾舌燥、尿量明顯減少、眼窩凹陷、皮膚回彈差、嗜睡或意識改變。

● 持續高燒不退、血便、劇烈腹痛或腹膜刺激徵。

● 反覆嘔吐，導致無法口服補充水分（水或電解質液一喝就吐）。

吳昌騰提醒大家要注意4個預防關鍵：

● 洗手：備餐前後、如廁後必用肥皂＋流動水。

● 全熟：牡蠣等貝類務必新鮮、注意保存，開殼後要再烤3–5分鐘，確保中心溫度達攝氏66°C以上，不要快蒸。

● 分開：生熟器具與食材要注意分區及分色。

● 嘔吐、腹瀉患者：病患出現症狀後，48小時內請不要進廚房備餐。

