健康 > 名人健康事

健康網》雲林前議長張清秀離世 醫：肝腫瘤栓塞6個副作用

2025/10/05 22:20

雲林縣前縣議長張清秀（右）與兒子陳俊龍是政壇父子檔。張清秀因肝腫瘤栓塞治療，口腔破皮引發感染，不幸離世。（資料照）

雲林縣前縣議長張清秀（右）與兒子陳俊龍是政壇父子檔。張清秀因肝腫瘤栓塞治療，口腔破皮引發感染，不幸離世。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕雲林縣前縣議長陳清秀4日因病病逝，享壽81歲。去年8月確診肝腫瘤，隨後接受多次栓塞治療，但因藥物副作用，導致口腔破皮引發感染，進一步影響心肺及肝臟功能。

根據台北慈濟醫院衛教資料，肝腫瘤栓塞術的副作用或可能的併發症，包括含碘對比劑之併發症。少數人在注射含碘對比劑時，會有些副作用：

●少數人在注射含碘對比劑時，會發生溫熱感覺、噁心、嘔吐、頭暈、打噴嚏，通常在短時間內會消退。
●過敏體質者，可能引起較嚴重反應，如蕁麻疹，寒顫，呼吸困難等症狀。
●特異體質者，可能發生腎功能變差及罕見之喉頭水腫、氣喘、血壓降低、心肺衰竭、休克及猝死。
●嚴重的全身性反應發生率約 0.04%-0.2%，死亡率約十萬分之一。

此外，還有人會因顯影劑對血管有刺激性，導致局部血管或器官會有點刺痛；穿刺部位之疼痛或血腫、檢查治療後之發燒；多數病人在接受栓塞治療後，會發生噁心、嘔吐、發燒及栓塞部位疼痛，這些症狀會持續2-5天。

還有兩個反應較劇烈：栓塞物質誤入標的區外的臟器，引起膽囊壞死、胃腸道出血、急性胰臟炎、脾臟膿瘍等併發症；動脈內膜損傷、剝離及穿孔，常見於老年人，因其動脈常過於彎曲，造成操作之困難。

因此，肝栓塞術後護理，病患檢查返回病房後，需同時予砂袋加壓傷口及平躺6小時，並開始監測血壓、脈搏變化，先30分鐘量4次、再1小時量2次，並觀察穿刺部位有無出血之情形。

