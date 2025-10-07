健康網》黑痣、粉瘤別輕忽 醫授判斷手術時機

新光醫院整形外科主治醫師李冠臻表示，若對於身體上的皮膚腫瘤有疑問，建議就醫尋求專業的診斷。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕身上的黑痣、粉瘤或小腫塊，到底該不該動刀？新光醫院整形外科主治醫師李冠臻表示，黑痣顏色不均、粉瘤反覆發炎或傷口久不癒，都是應該考慮手術切除的情況，應及早就醫評估。

許多人在洗澡時發現皮膚有突起的小包，或摸到顏色較深的痣，往往選擇觀察等待。李冠臻提醒，皮膚上的黑痣、皮脂腺囊腫（粉瘤）與慢性傷口，看似常見，但若出現異常變化，就可能需要手術治療，避免拖延造成更大傷害。

黑痣邊緣不規則 顏色不均應切除

李冠臻指出，長在皮膚，甚至是腳底或是指甲裡面的黑色痣，以下情況建議要切除。

●痣的邊緣不規則，邊緣形狀扭曲。

●痣的顏色不均勻，有些地方深有些地方淺。

●痣大於0.6公分，或是短時間內增大。

●痣開始出現皮屑，潰瘍，出血。

李冠臻也提醒，若痣長在容易摩擦處，包括腰間（穿褲子常摩擦）、腳底板、肩膀（穿衣服或女性穿內衣），也會建議切除，以避免長期反覆摩擦，造成生活上的困擾或是病變。

粉瘤發炎流膿 先消腫再手術

皮脂腺囊腫（粉瘤）顧名思義是指長在有皮脂腺分泌的部位。常見好發部位前胸、後背等皮脂腺分泌旺盛部位，外觀呈紅腫、凸起，若破裂可能合併惡臭分泌物或潰瘍疼痛。

李冠臻說，治療上，急性期應先服用抗生素1週讓組織消腫，之後再進行手術切除，避免感染擴散或反覆復發。

慢性傷口久不癒 應盡早檢查

李冠臻提醒，如果傷口經過長期治療未能癒合。建議來整形外科門診就診。長期潰瘍未能癒合的傷口也有可能是皮膚癌的徵兆。

皮膚腫瘤早期處理 預後佳

李冠臻表示，隨著年紀增長，皮膚經過長期日曬，或多或少有細胞病變的可能。若對於身體上的皮膚腫瘤有疑問，建議就醫尋求專業的診斷。早期治療的皮膚癌術後恢復通常良好，很快可以恢復正常的生活。

大部分的皮膚癌並不會遠端轉移，只要手術切除乾淨後續門診追蹤即可。早期發現不正常的細胞病變盡速就醫，由專業醫師判斷是否需要手術。

