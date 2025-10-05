健康網》阿金喝下「感恩珍奶」 阿嬤臨終教育才肯撒手歸天

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金說，每回喝珍奶，都會勾起這位阿嬤，她最後的心願─謝謝醫護；圖為情境照。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕很多病人對醫療人員是既疼惜又愛護的，即使是臨終前。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金說，每回喝珍奶，都會勾起這位阿嬤，她最後的心願─謝謝醫護。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，一位阿嬤患者在ICU停用了升壓劑，家屬正在跟她道別，連在外地的弟弟也趕來了。阿金醫師轉頭提醒阿嬤的兒子：「你們在這裡陪阿嬤說說話，時間就由阿嬤自己決定。」再想想，阿嬤還有沒有什麼尚未完成的心願，盡可能幫她完成。此時，阿嬤的血壓還有80~90mmHg。

過午時，阿嬤的家屬拎著兩大袋手搖飲。原來阿嬤的家屬表示，阿嬤之前就想請大家喝了，他們認為，平時就好客的阿嬤，一定是覺得還沒能向醫護人員致謝，所以還捨不得走。

到了下午三點多，專科護理師找阿金醫師，並說：「我們都喝過了，只剩你還沒喝，」並向阿金使了眼，告知阿嬤的血壓還有50~60mmHg，子孫們都在床邊圍著阿嬤。

照理說阿金想把珍奶帶回值班室再喝，沒想到神奇的事發生了。他人還沒走到值班室，專科護理師就追了上來，喊：「心跳停了！」阿金快速走回護理站，機器顯示阿嬤心跳雖然有回來，可是已經很慢了。

於是，阿金拿起珍奶喝了一口，並在床邊向阿嬤致謝，謝謝她「最後」的心意，感佩她在走到人生終點前，依然不忘提醒子孫們，要向醫療人員表達謝意。

再回到護理站時，阿金看著阿嬤心跳歸零、正式停止了。他說：「謝謝阿嬤，在生命的最後一刻教會我們的事——離別時，仍不忘為醫病的和諧和互信盡一分心力。」

