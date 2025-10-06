自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》身體守護隊水果 好呷又讓細胞少挨點攻擊

2025/10/06 12:09

甜菜鹼色素（Betalains），能抗老、護肝，還能幫助穩定血糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

甜菜鹼色素（Betalains），能抗老、護肝，還能幫助穩定血糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為火龍果只是好看的水果嗎？台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師在臉書專頁「基因醫師張家銘」指出，火龍果切開那抹鮮紅，不只是好看，還藏著一個「能抗老的天然寶藏」：甜菜鹼色素（Betalains），能抗老、護肝，還能幫助穩定血糖！

這種讓火龍果呈現紅通通顏色的天然色素，不只存在於火龍果中，也能在甜菜根、紅莧菜、紫藜麥、仙人掌果中找到。張家銘指出：「這不是化學添加，而是來自大自然的『保護機制』，就像是人體的守護隊。」

天然紅色素＝身體的抗氧化外套

人體每天都會產生自由基，造成細胞老化、發炎與疾病。而根據2024年《Foods》期刊的一篇國際綜論，甜菜鹼色素中的「甜菜花青素」（betacyanins）與「甜菜黃素」（betaxanthins）都具有強大的抗氧化力，能清除自由基、減少細胞壓力，延緩老化、保護血管與肝臟。

不僅如此，研究還發現這些天然色素具備抗發炎作用、降血壓、降血脂、穩定血糖、保護肝臟與大腦等多重效益，就像幫身體披上一件抗氧化外套，天天吃一點，細胞就能少挨點攻擊。

餐桌上要有各種彩色食材，才能讓身體吃進自然抗氧化力；示意圖。（圖取自freepik）

餐桌上要有各種彩色食材，才能讓身體吃進自然抗氧化力；示意圖。（圖取自freepik）

想吃出抗老力？醫師這樣建議！

1、餐桌要有「顏色」：天天吃白飯白麵包太無趣！試著多加火龍果、甜菜、紫地瓜、紫高麗菜、紫藜麥等彩色食材，讓身體吃進自然抗氧化力。

2、整顆吃勝過喝汁：甜菜鹼是水溶性的沒錯，但若只喝果汁會少了纖維、血糖也容易暴衝。直接吃整顆火龍果，營養釋放更穩定。

3、運動後補一點紅色能量：運動後身體會產生輕微發炎，吃半顆紅龍果或幾片甜菜能幫助修復、促進代謝。

4、慢性病族群別吃太多：糖尿病、腎臟病患者建議少量食用並諮詢醫師，畢竟再天然的營養也要看身體能不能負荷。

張家銘最後提醒：「營養，其實一直藏在我們熟悉的食物裡。」火龍果的紅，不只是顏色，更是科學認證的健康信號。只要你願意讓餐桌變得更繽紛、吃進更多紅色與紫色食材，你的身體就會默默感謝你。

