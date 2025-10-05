自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》微量元素鋅和硒不可缺 醫：吃過量也麻煩

2025/10/05 20:49

巴西堅果硒含量冠軍，西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，一天只要1-2顆就好；圖為情境照。（圖取自freepik）

巴西堅果硒含量冠軍，西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，一天只要1-2顆就好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕身體所需的「微量元素」，近年慢慢受到重視，西園醫院婦產科醫師邱筱宸在臉書表示，它們的含量雖小，但就像機器裡的螺絲釘，一旦缺失，整個健康系統都會運作不順。

鋅是免疫細胞運作、細胞分裂和傷口癒合的重要角色。它參與了超過300種酵素反應，幫助免疫細胞識別入侵者、協助傷口癒合。邱筱宸說，鋅和生育力也有關係，男性若缺鋅，可能影響精子的活力與品質；女性則需要鋅來幫助卵子成熟與受精。

不過，近年一項納入超過兩千名男性的大型隨機對照試驗發現：每天規則補30毫克鋅+葉酸，其實「不會」顯著提升活產率或生殖細胞品質。邱筱宸指出，補鋅並不是多多益善，「適量」才是真正安全有效的原則。

鋅不足的話，異常掉髮。長期攝取過量鋅可能引起噁心等副作用，甚至干擾銅的吸收。

含鋅的食物→全穀（糙米、燕麥）、豆類（鷹嘴豆、扁豆）、堅果（南瓜子、腰果）。

至於硒，邱筱宸說，它是甲狀腺荷爾蒙代謝、DNA修補和抗氧化防禦不可或缺的元素。成年人每日所需只有55微克，孕婦和哺乳期的需求略高。動物性普遍比植物性食材含量還高，而含硒的植物來源包含菇類、全穀、豆類、巴西堅果、向日葵籽。邱筱宸叮嚀，一樣不宜額外補過頭，過量會出現掉髮、指甲脆裂、金屬味、胃腸不適等副作用。

含硒的食物→巴西堅果（硒含量冠軍，一顆通常含50-90微克，一天只要吃一顆就足夠了，吃過多還可能超量）、全穀、豆類、香菇。

邱筱宸說，鋅和硒雖然每天只要一點點，卻是免疫、生殖、甲狀腺、抗氧化的重要齒輪。全素食者相對較容易缺少這兩者，因此需要更留意飲食選擇。最重要的是，若醫師評估有缺乏風險，可討論是否需抽血檢測，「適量」才是真正安全有效的原則。

