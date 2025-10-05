健康網》超級6大食物 巴西網紅醫稱讚既平價又健康

巴西大腸直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯推崇日食6大食物，他稱它們是世界上的「超級食物」；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕每天都吃到6種食物，巴西大腸直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）表示，能讓你體重變好、睡眠變好、免疫系統強大、預防疾病等。蛋、特級初榨橄欖油、菠菜、甜菜葉、椰子及藜麥等，他認為，這些是全球最健康、最強大的食物。

費爾南多．萊莫斯在YouTube頻道上，擁有692萬粉絲，他在巴西還設立「Planeta Intestino」，推廣衛教知識，此次「最強大6項食物」影片，吸引1150萬次觀看紀錄。他表示，根據自己在巴西執業超過24年，一直推崇這些食物給病人，最重要的是，這些食物物美價廉，大多數的人都負擔得起。

●蛋：

過去一直被教導不要吃蛋黃，因為飽和脂肪而提高膽固醇，進而增加急性心肌梗塞、中風的風險。但現在知道，問題是當蛋被用植物油炒或炸，例如大豆油、芥花油、葵花油等，它們會釋放促發炎的物質，氧化脂肪，使動脈阻塞。因此，費爾南多．萊莫斯認為，要吃水煮蛋或用水煎蛋，也可以用奶油、椰子油、橄欖油煎蛋。

蛋被認為是優質蛋白來源，含有所有人體所需的必需胺基酸。這些胺基酸是構建與修復組織的重要成分。蛋也富含礦物質，像是鐵、磷、硒，還有膽鹼，對腦功能與眼睛健康很重要。費爾南多．萊莫斯說，定期吃蛋可以幫助體重控制、肌肉強化、改善記憶與注意力。不過，吃蛋雖好處多多，仍不可過量，每日最多不要超過4顆。

●橄欖油

一定要買冷壓、特級初榨的，存放在霧面的或深色玻璃瓶裡。已拆封使用的橄欖油，或者是沒有蓋好的油，可能氧化掉，品質也變差了。費爾南多．萊莫斯強調，特級初榨橄欖油比其他植物油要健康，因為它是從橄欖第一次壓榨得來，不加熱、不加化學品，能保存有益營養與化合物。

橄欖油抗氧化、抗發炎，可以幫助預防慢性病，如心臟病、糖尿病與某些癌症。費爾南多．萊莫斯說不只如此，特級初榨橄欖油也有助於消化健康、皮膚健康與腦功能。他建議，每日攝取2-4湯匙就夠了。

●菠菜

對骨骼有好處，因為它富含鈣、鎂、磷，有助強化與增加骨頭強度，預防骨質減少與骨質疏鬆症。對眼睛健康也很好，含有葉黃素與玉米黃素。這些抗氧化物，可保護眼睛免受太陽紫外線的傷害，幫助降低年齡相關的黃斑部病變風險。菠菜對腸道健康也很有益。

此外，菠菜幫助改善腸道蠕動、預防便秘與脹氣。也有助於心血管健康，因為菠菜中的鉀有助控制血壓、降低心血管疾病的風險。它也直接幫助加強免疫系統，菠菜中含有維他命A、C、E，可對抗感染，維持上皮細胞健康。提醒一下，如果有腎結石的病人，在食用大量菠菜前要和醫師討論，因為其中有可能促進結石形成的物質─草酸。費爾南多．萊莫斯認為，一天可以吃到一到兩份，每份大約85克。

●甜菜葉

費爾南多．萊莫斯提醒，不是甜菜根，而是甜菜的葉子也非常健康，因為它富含維他命 A、C 和B群，還有礦物質像鐵、鈣與鉀。這些營養素對身體整體健康很重要，包括骨骼健康、預防貧血還有強化免疫系統。它也有利尿作用並增進腸道蠕動，改善腸道功能，因為它有纖維。一天可以吃三到四片葉子。

●椰子

費爾南多．萊莫斯說包括椰子水與椰子果肉。那種塑膠包裝在市場賣的椰子水就不要買。椰子提供多樣健康益處，因為其營養特性。它富含纖維、特別是B群和C群維他命、礦物質像鉀與磷，以及具有抗氧化與抗發炎作用的生物活性化合物。

椰子可以預防並幫助控制糖尿病、放鬆肌肉、調節睡眠、幫助補水、協助減重與全身發炎的減少。儘管有這些好處，過量的椰子可能因熱量高而導致體重增加。他建議，每日可吃兩湯匙椰果或約30公克，或喝約200毫升椰子水。

●藜麥

不屬於穀類植物，像小麥與米。營養價值高，含有必需蛋白質、纖維、B群維他命、礦物質像鐵、鎂、磷，以及抗氧化物質。藜麥是天然無麩質，有助消化，因為其中纖維有助調節腸道，防止便祕並促進飽足感。

費爾南多．萊莫斯表示，藜麥也能調節血糖水平，因為它的升糖指數低，不會造成血糖大起大落，是糖尿病患者的不錯選擇。此外，藜麥也促進骨骼健康，因其富含鈣、鎂、磷等對骨骼重要的礦物質。它含有Omega-3與其他必需脂肪酸，有助降低膽固醇，保護心臟。藜麥也強化免疫系統，因為它含鋅與其他養分，在抵抗疾病中扮演重要角色。

台灣營養師也很推崇這6項食物，但也叮嚀攝取均衡，勿過量食用，有些疾病患者須詢問醫師後再食用，以免讓病情加重。

