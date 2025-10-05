健康網》主力左投張祖恩回歸了 醫：TJ手術很成功

中職中信兄弟左投張祖恩進行手肘韌帶置換手術，可望春訓後強力回歸。林口長庚醫院運動醫學科醫師陳昭宇表示，TJ手術可兼顧復健與避免關節沾黏。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕中職中信兄弟左投張祖恩4月時進行手肘韌帶置換手術（簡稱TJ手術），不到半年已恢復投球，現在可以投球20公尺，球團表示，未來仍是球隊主力戰將。在張祖恩之前，還有日籍球星「二刀流」大谷翔平也進行過TJ手術，現在生龍活虎。

林口長庚醫院運動醫學科醫師陳昭宇說明，為何俗稱湯米約翰手術（Tommy John Surgery）。此手術名稱源於1974年美國大聯盟投手Tommy John因長期投球造成手肘尺側副韌帶斷裂，在接受此項手術治療後，成功重新回到大聯盟投球，表現優異，因此而得名。

陳昭宇介紹，手術過程中需將身上其他部位的肌腱（最常使用病人的掌長肌肌腱）移植到破損的手肘尺側副韌帶部位來重建，藉此達到重建肘關節穩定度的目的。手術後須使用手肘支架固定在90度，讓重建好的韌帶有穩定的環境可生長修復，之後再把肘支架的活動角度慢慢增加，讓病人可兼顧復健與避免關節沾黏。

他表示，若是較輕微的尺側副韌帶損傷可考慮先用石膏或肘支架固定進行保守療法；而較嚴重複雜脫臼或伴隨骨折的病人則需進行手術作固定及韌帶修補，但當治療失敗變成慢性的肘關節不穩定病人，就得考慮施行手肘尺側副韌帶重建手術。

