健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》月經來不能吃辣？ 中醫：看體質加減

2025/10/05 21:11

手腳冰冷、暖宮後疼痛減輕的人，適量吃辣反而能促進血液循環、緩解經痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每到生理期，許多女性很常聽到一句話：「這幾天不能吃辣！」但真的是這樣嗎？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，「辣」不是單純的好或壞，關鍵在於你的體質！辛辣食物屬性偏溫熱，能行氣、活血、散寒。對於不同體質的女性，效果可說是「天堂與地獄」之差。

這些情況可吃辣！

●寒性體質、經痛遇熱改善者：手腳冰冷、暖宮後疼痛減輕的人，適量吃辣反而能促進血液循環、緩解經痛。

這些情況要忌口！

●濕熱或陰虛體質（分泌物多、味重、潮熱盜汗、經血量多）：吃辣只會火上加油，讓經痛、經血量、炎症更嚴重。

●經痛伴血塊、經血過多：辛辣會讓骨盆腔更充血，反而加劇不適。

●陰道炎、骨盆腔炎、分泌物異常者：辣會助濕生熱，讓病情難改善。

●更年期潮熱、心煩失眠者：辛辣會刺激神經系統，讓火氣更旺。

更年期潮熱者最好少碰辣，以免心火更旺；圖為情境照。（圖取自freepik）

更年期潮熱者最好少碰辣，以免心火更旺；圖為情境照。（圖取自freepik）

西醫也這樣看！

周宗翰指出，從西醫角度來看，辣椒素會促進血液循環與代謝，有些人因此覺得經痛更明顯；過量辛辣也可能影響內分泌平衡，造成月經週期不穩、經血量改變。不過對於腸胃蠕動不足或代謝偏慢的人，適度吃點辣，反而能幫助消化，效果並非全負面。周宗翰建議：想吃辣前，先搞懂自己屬「寒」還是「熱」！ 若經痛遇熱好轉、平常怕冷，可小辣暖宮；但若常口乾、冒汗、經血多，就該乖乖避開。

