健康網》鏟子超人看進來！ 藝人泥巴腳傷未清悲劇了 醫：腳都快爛掉了

〔健康頻道／綜合報導〕八點檔男星亮哲喜歡打著赤腳到處走，但走沒幾步，就覺得腳下一陣刺痛，抬起腳看其實也看不出什麼，就是泥巴混著一點血，拍拍泥巴，擦掉之後繼續出外景，回家後腳底越來越痛越來越紅。

亮哲在臉書分享，當時腳踏進泥巴洞裡，腳上滿滿的都是泥巴，腳上有個2公分深的傷口，完全沒有清乾淨，造成了感染發炎，他說，清創過程，痛到想罵髒話，尤其是護理師棉花棒插進傷口破洞裡，轉、轉、轉清理傷口。「我也痛到很想轉、轉、轉掉她的頭」。

根據台南市立安南醫院衛教資料，整形外科醫師王冠智解釋清創的目的，去除感染壞死組織、去除生物膜、去除老化細胞，藉由以上三個目標達成來促進傷口癒合。

●去除感染壞死組織

當傷口存在著太多感染或是壞死物質時，體內免疫系統會第一個站出來對抗細菌、真菌和病毒侵襲，這是身體自然保護過程，但就像戰爭一樣，局部臨近組織通常會因此持續感染發炎腫脹疼痛，在此情況下傷口較難執行重建癒合的工作。因此，唯有減少感染壞死組織，傷口才有機會邁入重建期。

●去除生物膜

生物膜是「多種細菌聚集形成的聚落」，就是傷口上一層黃灰色薄薄的膜狀物，較難用棉棒擦拭去除。在生物膜保護下導致細菌大量繁殖，同時產生細菌毒素去抑制和影響傷口癒合，所以當傷口換藥很久還不好，外部又能看到黃灰色薄膜時，往往就是已有生物膜聚集情況發生，因此就需要趕快清創處理，讓傷口逐步生長癒合。

●去除老化細胞

當傷口存在已久，與空氣接觸的部分細胞其分化增生能力會大幅下降，形成非活性細胞，如此一來傷口成長速度將會變得異常緩慢，這也是慢性傷口常無法癒合的原因，因此藉由清創來清除老化細胞，可使底下活性細胞出現發揮傷口恢復作用，增加傷口癒合速度。

亮哲提醒在花蓮災區的「鏟子超人」，不要忽略身上小傷口，他的小傷要不斷清創、上藥，經過一個月，才算清乾淨，長出新肉。

