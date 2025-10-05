健康網》告別脹氣 百萬網紅：日常飲食、補水、運動做起

民眾吃什麼就決定腸胃狀況，脹氣也是如此。百萬網紅專家建議，檢視每天的飲食，避免容易產氣的食物，圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人吃完飯後，肚子鼓得像懷孕6個月，不僅難受還可能伴隨排氣頻繁、腹部悶脹。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）指出，雖然大多數脹氣屬於飲食與腸道菌相失衡所引起，但若伴隨腹痛、嘔吐、發燒或便血等警訊，應立即就醫，避免延誤病情。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾透過影片分享民眾，解決腹脹和脹氣的問題，可以從生活習慣與飲食調整。

他說明，當身體產生過多氣體，主要原因有2種：第1是吞入過多空氣；第2是腸道內好壞菌失衡，導致養分吸收不良，進而產生大量氣體。這也是為什麼有些人吃完飯後會覺得肚子像懷孕6個月一樣，我們稱這種情況為「餐後腹脹」，4個人中就有1人有這個問題。

4大飲食與生活調整

帕爾建議民眾，一旦有腹脹和脹氣問題，可以從以下4項做法調整：

●避開易產氣食物

不同人體質不同，有些食物容易在腸道發酵並產氣，例如豆類、洋蔥、抱子甘藍、紅蘿蔔及部分香蕉等。建議先記錄「飲食日記」，觀察哪些食物會加重腹脹，再暫時避免，但不需完全戒除。只要腸道菌相恢復平衡，仍能逐步恢復食用這些食物。

●避免高FODMAP飲食

FODMAP指的是「可發酵寡糖、雙糖、單糖和多元醇」，這些食物可能增加腸道敏感度，引起脹氣與腹脹。常見高FODMAP食物包括小麥、大麥、黑麥、牛奶、蘋果及人工甜味劑等。

●改善腸道蠕動：補水＋運動

他提醒，良好的腸道蠕動能幫助氣體排出，避免滯留在腸道。每天應喝足至少2公升的水，並養成規律運動習慣，不只是散步，適當的阻力訓練也能促進腸道蠕動與好菌生長。

此外，若合併便秘，腸內容物停留時間過長，更容易造成腹脹與脹氣，此時可在醫師與營養師指導下，適度補充膳食纖維與益生菌，並搭配運動以改善腸道狀態。

●4種抗脹氣食物

帕爾推薦4種友善腸道的食材，包括鳳梨、西瓜、莓果類與優格。鳳梨含鳳梨酵素，有助分解蛋白質、加快消化速度。莓果類如藍莓、草莓、黑莓、覆盆子等，低醣高纖，有助維持腸道健康。優格富含益生菌，有助平衡腸道菌相，但需確認無乳糖不耐問題。

帕爾提醒，吃對的食物，腸胃就能幫助維持健康，改善脹氣不需昂貴藥物，從日常飲食、補水、運動做起，就能讓腸道回歸平坦健康。

