自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃月餅也能瘦？ 無糖茶、高纖水果「5大聰明配對術」

2025/10/06 12:26

吃月餅配茶能減緩澱粉分解速度、穩定血糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃月餅配茶能減緩澱粉分解速度、穩定血糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節最不能少的就是月餅與蛋黃酥！但一顆月餅熱量高達3碗飯，讓不少人又愛又怕胖。營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」提醒，只要掌握5個聰明配對＋腸胃SOS法則，搭配無糖茶、高纖水果、蛋白質，就能甜甜過中秋、不怕胖、不怕脹！

一、月餅＋無糖茶：穩血糖、幫代謝

●吃月餅配茶不是長輩的老習慣，而是科學搭配！

●綠茶、烏龍茶、普洱茶富含茶多酚與兒茶素，能減緩澱粉分解速度、穩定血糖。

研究也指出，兒茶素有助於促進脂肪氧化、降低餐後血糖反應，讓月餅不再是「血糖炸彈」。

二、月餅＋高纖水果：腸胃更順暢

●奇異果酵素能分解蛋白質、幫助消化；

●火龍果與草莓則富含可溶性纖維，可促進腸道蠕動、減少脹氣。

研究發現，高纖飲食可改善腸道菌相、降低便秘風險，讓中秋連假不再「卡卡」！

吃月餅採「分食制」既能嚐鮮又不過量；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃月餅採「分食制」既能嚐鮮又不過量；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、月餅＋蛋白質：延長飽足、穩定血糖

●搭配無糖豆漿、優格或茶葉蛋最理想。

●蛋白質能刺激腸泌素（GLP-1、PYY）分泌，延緩胃排空、穩定血糖上升。

研究顯示，餐點含蛋白質可延長飽足感、降低後續熱量攝取，避免一顆接一顆停不下來。

四、月餅切半分享：熱量瞬間砍半！

●傳統蛋黃酥熱量約250–350大卡，若一次吃兩顆就等於一餐！

●「分食制」是最簡單的瘦身妙招，既能嚐鮮又不過量。

根據衛福部建議，零食熱量應控制在每日總熱量的10%以內，切半分享是控制熱量的關鍵。

五、月餅當替換、不當加碼：體重不反彈

月餅屬於「高油＋高糖」澱粉，吃它就等於吃了一份飯＋甜點。營養師建議，用月餅替代一餐主食，而非額外加碼。研究指出，「替換原則」比節食更能長期維持體重。

吃月餅配溫熱茶（普洱、麥茶、決明子茶）助去油解膩；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃月餅配溫熱茶（普洱、麥茶、決明子茶）助去油解膩；圖為情境照。（圖取自freepik）

月餅腸胃SOS

月餅內餡多含油脂與糖分，容易引發脹氣、消化不良或胃酸逆流。營養師陳珮淳提出「5步急救法」：

●配溫熱茶（普洱、麥茶、決明子茶）助去油解膩。

●多吃蔬果補纖維、幫助排便。

●細嚼慢嚥減輕腸胃負擔。

●餐後散步10–15分鐘可降低血糖與胃壓。

●避免睡前吃月餅，防止胃酸逆流。

陳珮淳強調：「中秋不需要拒絕月餅，只要聰明搭配、懂得取捨，就能吃得開心、腸胃也舒服！」中秋不怕胖、不怕脹，用5招營養配對，讓你甜在嘴裡、輕盈過節！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中