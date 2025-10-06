健康網》吃月餅也能瘦？ 無糖茶、高纖水果「5大聰明配對術」

吃月餅配茶能減緩澱粉分解速度、穩定血糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節最不能少的就是月餅與蛋黃酥！但一顆月餅熱量高達3碗飯，讓不少人又愛又怕胖。營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」提醒，只要掌握5個聰明配對＋腸胃SOS法則，搭配無糖茶、高纖水果、蛋白質，就能甜甜過中秋、不怕胖、不怕脹！

一、月餅＋無糖茶：穩血糖、幫代謝

●吃月餅配茶不是長輩的老習慣，而是科學搭配！

●綠茶、烏龍茶、普洱茶富含茶多酚與兒茶素，能減緩澱粉分解速度、穩定血糖。

研究也指出，兒茶素有助於促進脂肪氧化、降低餐後血糖反應，讓月餅不再是「血糖炸彈」。

二、月餅＋高纖水果：腸胃更順暢

●奇異果酵素能分解蛋白質、幫助消化；

●火龍果與草莓則富含可溶性纖維，可促進腸道蠕動、減少脹氣。

研究發現，高纖飲食可改善腸道菌相、降低便秘風險，讓中秋連假不再「卡卡」！

吃月餅採「分食制」既能嚐鮮又不過量；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、月餅＋蛋白質：延長飽足、穩定血糖

●搭配無糖豆漿、優格或茶葉蛋最理想。

●蛋白質能刺激腸泌素（GLP-1、PYY）分泌，延緩胃排空、穩定血糖上升。

研究顯示，餐點含蛋白質可延長飽足感、降低後續熱量攝取，避免一顆接一顆停不下來。

四、月餅切半分享：熱量瞬間砍半！

●傳統蛋黃酥熱量約250–350大卡，若一次吃兩顆就等於一餐！

●「分食制」是最簡單的瘦身妙招，既能嚐鮮又不過量。

根據衛福部建議，零食熱量應控制在每日總熱量的10%以內，切半分享是控制熱量的關鍵。

五、月餅當替換、不當加碼：體重不反彈

月餅屬於「高油＋高糖」澱粉，吃它就等於吃了一份飯＋甜點。營養師建議，用月餅替代一餐主食，而非額外加碼。研究指出，「替換原則」比節食更能長期維持體重。

吃月餅配溫熱茶（普洱、麥茶、決明子茶）助去油解膩；圖為情境照。（圖取自freepik）

月餅腸胃SOS

月餅內餡多含油脂與糖分，容易引發脹氣、消化不良或胃酸逆流。營養師陳珮淳提出「5步急救法」：

●配溫熱茶（普洱、麥茶、決明子茶）助去油解膩。

●多吃蔬果補纖維、幫助排便。

●細嚼慢嚥減輕腸胃負擔。

●餐後散步10–15分鐘可降低血糖與胃壓。

●避免睡前吃月餅，防止胃酸逆流。

陳珮淳強調：「中秋不需要拒絕月餅，只要聰明搭配、懂得取捨，就能吃得開心、腸胃也舒服！」中秋不怕胖、不怕脹，用5招營養配對，讓你甜在嘴裡、輕盈過節！

