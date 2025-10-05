自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》月圓人不圓 零食換「這2種」安心吃

2025/10/05 20:18

與親友聚餐時，不妨先夾青菜或清蒸料理墊底，幫助控制食量與油脂攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

與親友聚餐時，不妨先夾青菜或清蒸料理墊底，幫助控制食量與油脂攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕十月連假接連登場，中秋節、雙十節雙假期讓人期待又怕胖！國健署在臉書專頁「食在好健康」提醒，假期往往是「吃得多、動得少」的高風險時期，高油、高糖美食一不小心就讓熱量爆表、體重飆升。掌握「5個不爆熱量小秘訣」，讓你玩得開心、吃得滿足、體重照樣穩定不變形！

一、聚餐先夾青菜！「甜點分享制」是關鍵

與親友聚餐時，不妨先夾青菜或清蒸料理墊底，幫助控制食量與油脂攝取，再挑選少油少鹽的主菜。炸雞、薯條、滷味雖誘人，但建議別當主角。想吃甜點也沒問題，採取「分享制」，一口嚐鮮也能滿足味蕾、熱量更少一半！

二、在家追劇不放縱：零食換「這兩種」

連假宅在家追劇、打電動最容易「邊吃邊喝」。國健署建議可用堅果或無加糖優格取代洋芋片與糖果，但要注意份量，小碗分裝、定量食用最安全。此外，每看30分鐘就起身伸展或走動，能促進代謝、減少脂肪囤積。

連假零食可優先選擇堅果或無加糖優格；圖為情境照。（圖取自freepik）

連假零食可優先選擇堅果或無加糖優格；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、出遊美食不踩雷：「挑重點吃」就對了

旅行途中小吃與伴手禮誘惑多，不必每攤都嘗，挑重點吃、選1～2樣在地美食細細品嚐即可。同時，隨身攜水壺、口渴先喝白開水或無糖茶，能大幅減少攝取多餘糖分。

四、動一動才是真享受！

假期別只「吃與睡」，可安排散步、健行、騎腳踏車或親子運動，既能燃燒熱量、又能舒壓放鬆，讓假期更充實健康。

五、懂得「適量」才是王道

國健署提醒，假期不必忌口、但要懂得聰明選擇。只要掌握均衡原則，搭配適度活動，就能在享受美食與假期的同時，維持輕盈好體態！

「聰明吃、適量動」是維持體重的黃金法則。想讓連假結束後不多一圈肉，從現在開始練習這5招，讓你連假後照鏡依舊笑得開心！

