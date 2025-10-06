自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》米月餅DIY 杏仁香又富含鎂過秋節

2025/10/06 11:03

只要簡單4個步驟，就能用家裡常見的米穀粉做出香氣濃郁、酥脆又健康的「米月餅」；圖為示意圖。（圖取自freepik）

只要簡單4個步驟，就能用家裡常見的米穀粉做出香氣濃郁、酥脆又健康的「米月餅」；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統月餅吃膩了嗎？今年中秋換個不一樣的味道吧！農糧署於臉書專頁「鮮享農YA－農糧署」特別分享自製「杏仁米酥餅」食譜，只要簡單4個步驟，就能用家裡常見的米穀粉做出香氣濃郁、酥脆又健康的「米月餅」，不僅無負擔還能感受濃濃米香，一出爐就讓整個家飄滿幸福味！而杏仁中含鎂，有助於放鬆肌肉、安定神經，讓你過個好中秋。

4步零失敗做米月餅

步驟簡單：

1、奶油＋玄米油＋糖 → 融化拌勻。

2、加入蛋與粉料 → 揉成麵糰 → 冷藏30～60分鐘。

3、分成30g小球，搓圓壓扁 → 抹上蛋液＋杏仁片。

4、烤箱預熱175℃ → 烤約20分鐘即可出爐！

一口咬下，外酥內香、奶香與米香交織，甜而不膩。無論是送禮還是親手與家人共享，都能感受到節慶溫度。

材料清單：米穀粉（蓬萊米粉）150g、杏仁粉60g、二砂糖80g、鹽1g、無鋁泡打粉2g、無鹽奶油30g、玄米油80g、雞蛋1顆、糯米醋3g、杏仁片與蛋液適量。

「米月餅」外酥內香、奶香與米香交織，甜而不膩；圖為示意圖。（圖取自freepik）

「米月餅」外酥內香、奶香與米香交織，甜而不膩；圖為示意圖。（圖取自freepik）

米穀粉是用在地稻米磨製而成，不僅可減少進口麵粉依賴，更能吃出台灣好米的香氣與營養。農糧署也鼓勵民眾趁中秋節動手做米點心，從「食」開始認識農產，為佳節增添一份家的味道。今年中秋，不妨放下傳統餅模，用米香傳情，讓「米月餅」成為你家團圓桌上最特別的甜點！

此外，營養師陳珮淳補充，杏仁中含鎂，有助於放鬆肌肉、安定神經，能降低神經過度興奮，幫助身體進入放鬆模式，讓你這個中秋可以好好放鬆身心。

