健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中秋烤肉少負擔！ 營養師教你聰明選飲料守住健康

2025/10/05 17:52

中秋節到，營養師曾相為建議民眾，烤肉可以配菊苣纖維（Inulin）的膳食纖維飲料，對腸胃道有保護作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

中秋節到，營養師曾相為建議民眾，烤肉可以配菊苣纖維（Inulin）的膳食纖維飲料，對腸胃道有保護作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節到，大家是不是已經約好烤肉的飯局了呢？不管是五花肉、烤香腸，如果這時候可以配上一杯冰冰涼涼的飲料，便是中秋節最暢快的事情。營養師曾相為分享民眾，不妨選擇能對腸胃道有保護作用的飲料。

曾相為在臉書專頁「型男營養師曾相為 」發文分享，中秋節烤肉，難免會有五花肉、烤香腸這樣的食材，要小心這些食物都是高油脂高熱量，一不小心就會吃太多，這時候不妨搭配菊苣纖維（Inulin）的膳食纖維飲料，或是Fibersol-2難消化性麥芽糊精，可幫助補充膳食纖維。

他接著說，這樣的膳食纖維飲料不只增加飽足感外，還能干擾油脂與熱量的吸收，它的作用就好像替你的腸胃道，多了一層小小的防護網。所以烤肉聚餐不用忍痛少吃，只要有聰明搭配，可以吃得很健康。

此外，台北榮總遺傳優生科主任張家銘也曾在臉書表示，吃蔬菜不是直接抵抗病菌，而是讓體內好菌有東西吃。最新的國外1項研究揭露，蔬菜裡的膳食纖維可幫忙抵抗腸道感染，提供體內益菌食物，餵養出腸道好菌，減少免疫系統過度反應。

張家銘表示，要讓身體更健康，可從每天吃蔬菜開始。包括：洋蔥、大蒜等，這些食物含有豐富的可溶性膳食纖維，如菊苣纖維（inulin）和果寡糖，能被好菌利用來製造醋酸，達到免疫調節效果。

