健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》濫用瘦瘦針 醫示警恐反噬生理掌控力

2025/10/06 19:13

瘦瘦針對控制血糖治療有效果。減重醫師王姿允提出呼籲，濫用或長期使用，恐會造成生理反噬。（資料照）

瘦瘦針對控制血糖治療有效果。減重醫師王姿允提出呼籲，濫用或長期使用，恐會造成生理反噬。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近年GLP-1類藥物（例如semaglutide、liraglutide、tirzepatide）橫掃全球，不僅用於糖尿病，也被視為「瘦身神藥」。減重醫師王姿允擔憂，像當年安眠藥用於失眠、瀉藥疏緩便秘，最終都會反噬我們對生理節奏的掌控力。

王姿允在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文指出，GLP-1是腸道在進食後分泌的荷爾蒙，負責告訴大腦「我吃飽了」，同時促進胰島素分泌、延緩胃排空，讓血糖、食慾、能量利用維持平衡。

她表示，這套系統原本依循自然的飲食節奏而運作，只要吃足蛋白質或纖維，就能夠讓腸道菌產生短鏈脂肪酸，連接到腸道上皮的受體，讓L細胞分泌GLP-1。

使用GLP-1類藥物強化它，王姿允說，在停藥後出現「食慾反彈」或「代謝疲乏」的現象。她舉了停掉安眠藥後更難睡、停掉刺激性緩瀉劑後便秘更嚴重。這與長期使用安眠藥導致的「入睡依賴」、或瀉藥使用者的「腸道惰性」其實如出一轍。

GLP-1類藥物確實是代謝醫學的重要突破。王姿允表示，臨床證據顯示，它能有效降低體重、改善血糖與脂肪肝指標。藥物設計的初衷是「治療代謝失衡」，研究當中都有搭配飲食跟運動，藥物的角色純粹是輔助，並不是什麼「大吃大喝還能瘦的神藥」。

王姿允表示，從未否定過藥物對疾病的療效，但某些非適應症患者的濫用，就像沒有便秘還每天用瀉藥逼自己天天排便的人一樣，終會毀壞身體自然的訊號跟節奏。

