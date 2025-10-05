瑞泰攜手番路鄉農會Run伴活動 長輩一同健走

長輩由志工、家人陪伴進行健走。（瑞泰基金會提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕失智症長輩人數日益增多，瑞泰社會福利基金會今天在嘉義縣番路鄉農會飲冰柿茶集「柿子節」，結合運動i台灣2.0柿在必行健走，辦理Run伴活動，瑞泰照護體系出動關懷據點番路、社口巷弄長照站以及幸福老人長期照顧中心的長輩、家屬、志工及工作人員，近百人一起健走，與在地農村文化連結，傳達陪伴失智症者及其家庭的重要性。

瑞泰照護體系董事長陳蔡美惠說，感謝番路鄉農會理事長黃瓊賢合作舉辦，邀請台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧支持，陪伴長輩參加柿子節各攤趣味互動並觀賞表演。

瑞泰基金會結合番路鄉農會柿子節舉辦Run伴活動。（瑞泰基金會提供）

瑞泰基金會副執行長以、居盟常務理事陳韋菁說，RUN伴意為「朋友、親友一起共同陪伴失智者」，長輩在志工與家人的陪伴，共同感受運動。

瑞泰基金會祕書長陳信翰表示，基金會自2021年起陸續在番路鄉、民雄鄉、新港鄉與鹿草鄉舉辦Run伴，結合健走、成果展、懷舊市集及運動會，串聯在地長照單位，邀請社區民眾、失智者親友以輕鬆漫步方式參與。

參加多次RUN伴活動的董怡君表示，常常帶著爸爸出門參加活動，雖然失智的爸爸記憶會被抺去，但鏡頭下的笑容卻會永遠存在，謝謝瑞泰基金會辦理活動，也透過瑞泰居家長照服務，也讓爸爸得到妥善照顧。

番路巷弄長照站志工溫翠梅說，失智的長輩只是記性差一點，看長輩笑出來，心裡就很踏實，RUN伴就是讓志工把友善的精神走進庄頭裡，只要願意投入耐心和關懷，失智的親人就不會感覺孤單。

