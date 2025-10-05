自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

沒糖尿病2數值卻飆高 只要做2件事就變正常

2025/10/05 17:10

營養師廖美俞建議改變進食順序，喝湯、吃蔬菜，再吃蛋白質的魚肉蛋類，最後再吃飯，一餐只能吃3份醣，相當於8分滿的飯。（記者陳鳳麗攝）

營養師廖美俞建議改變進食順序，喝湯、吃蔬菜，再吃蛋白質的魚肉蛋類，最後再吃飯，一餐只能吃3份醣，相當於8分滿的飯。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮有中年男子沒有糖尿病，但是糖化血色素飆到6.4%，三酸甘油脂高達200多mg/dl，佑民醫院神經內科醫師謝佳芸轉介營養師，營養師廖美俞建議改變進食順序，先蔬菜、蛋白質最後才吃飯麵等澱粉；此外請他每餐控制吃3份醣，數月後抽血數字「變漂亮」。

草屯鎮佑民醫院院長兼神經內科醫師謝佳芸指出，很多病患的觀念都是「糖尿病才需要控制糖（醣）」，事實上一般人仍要控制好糖份攝食，才不會造成脂肪肝、代謝症候群或心血管疾病，有一位中年男性患者，沒有糖尿病，但為代謝症候群患者，前幾個月抽血檢驗發現，三酸甘油脂高達200多mg/dl，已達危險值（200-499 mg/dl）的程度；而糖化血色素（HbA1c）也高達6.4%，也屬偏高值，若再高於6.5%即可診斷為糖尿病。

謝佳芸認為該患者從飲食控制就可改善數值，轉介給營養師廖美俞，廖美俞提供該患者兩個方法，一是改變進食順序，第一口吃下肚的不要是高升糖指數的食物，而是高纖低升糖的蔬菜，接下來再吃魚肉蛋類等蛋白質，最後再吃米飯、麵等醣類主食，且建立「1份醣」的觀念，一餐控制在3份醣，3份醣相當於八分滿碗的米飯，中秋節若吃了1顆豆沙蛋黃酥，相當於2份醣，有一餐就只能吃1/4碗白飯。

謝佳芸說，該位患者經配合營養師提醒的兩件事，控醣和改變進食順序，數月後再抽血檢查，糖化血色素變正常值，三酸甘油脂也降到理想值（40-149 mg/dl）範圍內，顯見控醣對健康的重要性。

佑民醫院營養師廖美俞建議大家建立「一份醣」的觀念，一餐只能「3份醣」。（記者陳鳳麗攝）

佑民醫院營養師廖美俞建議大家建立「一份醣」的觀念，一餐只能「3份醣」。（記者陳鳳麗攝）

佑民醫院院長兼神經內科醫師謝佳芸，強調一般人也要控醣，有一位病患經飲食控制，糖化血色素和三酸甘油脂都變正常。（記者陳鳳麗攝）

佑民醫院院長兼神經內科醫師謝佳芸，強調一般人也要控醣，有一位病患經飲食控制，糖化血色素和三酸甘油脂都變正常。（記者陳鳳麗攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中