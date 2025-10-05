沒糖尿病2數值卻飆高 只要做2件事就變正常

營養師廖美俞建議改變進食順序，喝湯、吃蔬菜，再吃蛋白質的魚肉蛋類，最後再吃飯，一餐只能吃3份醣，相當於8分滿的飯。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮有中年男子沒有糖尿病，但是糖化血色素飆到6.4%，三酸甘油脂高達200多mg/dl，佑民醫院神經內科醫師謝佳芸轉介營養師，營養師廖美俞建議改變進食順序，先蔬菜、蛋白質最後才吃飯麵等澱粉；此外請他每餐控制吃3份醣，數月後抽血數字「變漂亮」。

草屯鎮佑民醫院院長兼神經內科醫師謝佳芸指出，很多病患的觀念都是「糖尿病才需要控制糖（醣）」，事實上一般人仍要控制好糖份攝食，才不會造成脂肪肝、代謝症候群或心血管疾病，有一位中年男性患者，沒有糖尿病，但為代謝症候群患者，前幾個月抽血檢驗發現，三酸甘油脂高達200多mg/dl，已達危險值（200-499 mg/dl）的程度；而糖化血色素（HbA1c）也高達6.4%，也屬偏高值，若再高於6.5%即可診斷為糖尿病。

謝佳芸認為該患者從飲食控制就可改善數值，轉介給營養師廖美俞，廖美俞提供該患者兩個方法，一是改變進食順序，第一口吃下肚的不要是高升糖指數的食物，而是高纖低升糖的蔬菜，接下來再吃魚肉蛋類等蛋白質，最後再吃米飯、麵等醣類主食，且建立「1份醣」的觀念，一餐控制在3份醣，3份醣相當於八分滿碗的米飯，中秋節若吃了1顆豆沙蛋黃酥，相當於2份醣，有一餐就只能吃1/4碗白飯。

謝佳芸說，該位患者經配合營養師提醒的兩件事，控醣和改變進食順序，數月後再抽血檢查，糖化血色素變正常值，三酸甘油脂也降到理想值（40-149 mg/dl）範圍內，顯見控醣對健康的重要性。

佑民醫院營養師廖美俞建議大家建立「一份醣」的觀念，一餐只能「3份醣」。（記者陳鳳麗攝）

佑民醫院院長兼神經內科醫師謝佳芸，強調一般人也要控醣，有一位病患經飲食控制，糖化血色素和三酸甘油脂都變正常。（記者陳鳳麗攝）

