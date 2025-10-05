健康網》直擊光復二手雨鞋成堆 公衛師：真怕成病菌溫床

上一批鏟子超人留下不少二手雨鞋，台北市公共衛生師公會派員至災區，宣導雨鞋清潔、消毒、晾乾三步驟，最好把雨鞋帶回家不要共用。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮光復車站旁成了二手雨鞋專區。連假期間湧進一波波鏟子超人，上一波超人臨走前將裝備留下來，不過，令台北市公共衛生師公會最擔心的是，原本就悶熱的二手雨鞋，會不會成為病菌的溫床。

台北市公共衛生師公會即邀集公衛師前進光復，在每個二手雨鞋據點，苦口婆心向超人解說消毒的重要性。台北市公共衛生師公會秘書金崇偉說，在此地可以感受到超人的熱忱，當他們聽完公衛師的提醒後，拎著雨鞋卻無處可以清消，總是阿殺力地回：「我會小心，先出發了！」

台北市公共衛生師公會動員7人來光復，除了個人的隨身用品外，大家分提著濃縮漂白水至災區，到了現場再以1：100稀釋，協助超人使用二手雨鞋時的注意事項。

台北市公共衛生師公會發覺不少二手雨鞋未經清潔、消毒又讓第二人穿走，再次叮嚀這些熱血超人，穿上棉襪以減少皮膚直接接觸。（台北市公共衛生師公會提供）



公衛師現場指導居民正確飲水消毒、清理防護及雨鞋清潔要領，協助社區在復原階段維護健康安全。台北市公共衛生師公會理事蔡秉兼說，災害過後環境中可能潛藏多種致病菌與化學污染物。

金崇瑋表示，現場塵土飛揚、環境不是太理想，他甚至發現有些二手雨鞋有破洞了，這對超人下場救災很危險。公衛師利用光復商工休息區，加強宣導，深怕熱血超人喝到不潔的水，穿到不潔的二手雨鞋。

台北市公共衛生師公會派員進災區，以徒步、據點方式，宣導清潔概念。（台北市公共衛生師公會提供）

金崇瑋說，雨鞋防護三步驟，最希望大家雨鞋不共用，以避免交叉感染。災後環境常含有大腸桿菌、鉤端螺旋體、黴菌孢子等病原，鞋內若潮濕或殘留傷口分泌物，極易造成皮膚病或細菌感染。

若因資源有限需共用，建議每次使用前後以1:100稀釋漂白水浸泡10分鐘消毒，鞋內再以酒精或紫外線燈處理，並放置乾燥劑保持乾燥。穿著時務必配棉襪，減少皮膚直接接觸。

清潔流程如下：

●以清水沖洗鞋外泥沙並刷洗內外。

●用中性清潔劑或稀釋肥皂水清洗。

●完成後以稀釋漂白水擦拭消毒。

●最後放置通風陰涼處晾乾。

公衛師提醒，雨鞋穿得安心，用得更要放心，必須要完成清潔、消毒、晾乾三步驟，健康帶回家！

