流感疫苗累計接種破百萬劑 新冠疫苗接種數翻近3倍

截至10月4日已接種101萬餘劑流感疫苗，是去年同期的2.6倍，新冠肺炎疫苗則累計接種27萬餘劑，是去年同期的2.9倍。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕流感進入流行期，國內新冠肺炎疫情雖仍在低點，但鄰近國家疫情已逐漸增溫，今年公費、流感疫苗也已在10月1日開打，截至10月4日已接種101萬餘劑流感疫苗，是去年同期的2.6倍，新冠肺炎疫苗則累計接種27萬餘劑，是去年同期的2.9倍。

衛福部疾管署說明，經統計，10月4日流感疫苗接種數為14萬3,949劑，今年累計接種數101萬2,152劑，為去年同期累計接種數39萬1,909劑的2.6倍，另同日新冠疫苗接種數約3萬6,594劑，今年累計接種數27萬2,945劑，為去年同期累計接種數9萬4,464劑的2.9倍。

疾管署今（2025）年總計採購686.5萬劑流感疫苗供民眾接種，且今年的疫苗株與台灣流行的病毒株相符，只要接種就有足夠的保護力，新冠肺炎疫苗也有約300萬劑，疫苗病毒株為LP.8.1，對於台灣目前流行的病毒株也能產生足夠的保護力。

此外，疾管署提醒，疫苗接種後並不會馬上產生保護力，需要經過約1至2週的時間，因此呼籲符合公費資格的民眾盡快接種，而接下來只要多數民眾都有接種疫苗，社區疫情就能得到妥善的控制。

