健康 > 心理精神

健康網》孤單比生病更危險！ 研究曝：長輩死亡率飆45％

2025/10/05 16:07

別小看陪伴長輩的力量，營養師老辜引述研究提醒子女們，讓父母長壽的秘密是陪伴；圖為情境照。（圖取自freepik）

別小看陪伴長輩的力量，營養師老辜引述研究提醒子女們，讓父母長壽的秘密是陪伴；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣正式邁入超高齡社會，很多銀髮族關切健康議題，希望從飲食與運動讓自己能既長壽又健康。然而，不只是外在的因素會影響長者健康，營養師老辜引述研究提醒子女們：「父母長壽的秘密是陪伴。」尤其是，孤獨的長輩的離世率，比不孤獨者高出45%！

孤獨不是單純的「獨居」，老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文表示，這是一種主觀感受。即使身邊有人，也可能覺得沒人真正理解自己。他提醒為人子女們，對於父母來說，孤獨就像慢性病一樣，會慢慢侵蝕健康。

他接著說，過去有一篇發表於JAMA《Internal Medicine》的期刊，藉由美國大型研究發現如下：感到孤獨的長輩，日常生活功能退化的風險增加59%；孤獨者的離世率，比不孤獨者高出45%。換句話說，孤獨會讓父母更快失去行動力、生活自理能力，甚至縮短壽命。

為什麼孤獨會加速老化？

科學團隊推測，孤獨會讓身體長期處於壓力狀態；減弱免疫力、影響發炎控制；破壞睡眠，降低修復能力；增加不健康行為，如少運動、藥物不規律。而這些都會加速老化，就像在父母的生命時鐘上按下快轉鍵。

陪伴有方法，老辜建議，多打電話、多聊天，即使簡短問候也能減輕孤單；陪父母參加社區活動、共餐、或散步；鼓勵父母親參與志工、宗教或興趣團體，增加人際互動。

老辜強調，這並非顛覆性的發現，這只是藉由實證科學的角度，能夠清楚看見用心陪伴長輩的力量，是如此美好。不僅減少了他們的孤獨感，也讓他們延年益壽。與父母的每次相處，看似是子女的盡孝陪伴，但這其實也在為子女，留下更多珍貴的回憶。

