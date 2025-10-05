受傷用自來水沖就好？ 研究：感染風險差異不大

研究顯示，使用自來水沖洗傷口，感染風險與使用生理食鹽水的差異不大。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕受傷後要用生理食鹽水清洗傷口，在使用藥水等消毒並包紮，是許多民眾從小到大養成的習慣，但雙和醫院乳房外科主治醫師譚家偉與其團隊研究分析指出，使用生理食鹽水清洗傷口，與使用自來水清洗傷口的感染風險並沒有顯著差異。

該研究指出，團隊回顧12項研究，其中包括3330名患者，以及總計3352處傷口，就前述資料內容進行統合分析發現，使用生理食鹽水或自來水清洗傷口，造成的感染風險並沒有顯著差異，換言之，自來水的安全性並不比生理食鹽水來得低。

不過，譚家偉提到，團隊依據研究結果，詢問國內109位醫師的意見，其中10人本來就會用自來水清洗傷口，另99人堅持使用生理食鹽水，經詢問99位堅持使用生理食鹽水清洗傷口的醫師，得知相關研究後，是否認為結果可信，其中54.5%表達同意。

但認為研究結果可信的醫師中，僅有37%表示願意改用自來水清洗傷口，至於其他醫師不願意改用自來水，主要是認為使用生理食鹽水清洗傷口已經是常規流程、不能更改，或是出於同儕壓力，也有部分擔憂未使用生理食鹽水，未來若有醫療糾紛可能被告等，另也有醫師認為現階段缺乏臨床指引，或是在實務上很難跟患者解釋。

譚家偉說，他曾經詢問水資源專家台灣的自來水品質情況，而該位專家提到，台灣自來水廠輸出的水品質與國外相同，國人擔憂的主要是配送水管以及社區大樓管路是否乾淨，團隊回顧的12篇論文中，也包括印度、伊朗、巴西、香港等國家地區的研究。

