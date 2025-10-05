自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》洪毛肝指數飆併發膽囊炎 醫警示劇痛位置是關鍵

2025/10/05 13:28

51歲演員洪毛，近期健康卻不順，他呼籲民眾平日要注意自身健康。（翻攝自臉書）

51歲演員洪毛，近期健康卻不順，他呼籲民眾平日要注意自身健康。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕51歲演員洪毛，近期在《好運來》飾演中醫師「歐陽輝」，戲外的他經營車用多媒體影音設備多年，經營得有聲明色，不過，近期健康卻不順。他9月底肝指數飆到8000，同時併發膽囊炎，一度收到病危通知。專家指出，一旦出現腹部疼痛，肝指數飆高，患者多半有右上腹疼痛，甚至進疼痛到後背或後肩，真凶可能是膽結石。

洪毛說，當時病情嚴重到讓他失去時間感，直到朋友前來探望，他才意識到自己已經躺了5天。他也承認，其實身體狀況早有警訊，「有一段時間了，但我都忽略了，這次真的上了一課」。目前他已轉普通病房，也希望民眾吃東西不要太油太鹹，能休息的時候就多休息，不要忘了定期做身體檢查。

根據衛福部南投醫院衛教資料指出，隨著國人飲食日漸西化等因素，膽結石是越來越常見的疾病。根據期刊研究，膽結石發生率有逐年增加之傾向，年齡亦有年輕化的趨勢。因為肝與膽的關係密切，肝臟製造分泌膽汁，經膽管送至膽囊暫時儲存，再送至十二指腸吸收消化。若膽結石阻塞在膽囊出口或膽道，可能會引起膽囊炎、膽道炎或併發急性肝炎等肝功能異常，不可不慎。

膽結石徵兆

大多數初期或較小顆的膽結石患者沒有明顯的症狀，而一旦開始出現不適的症狀，患者多半有右上腹疼痛、上腹部飽脹感或悶痛感、時而打嗝噁心嘔吐等症狀，甚至進一步疼痛到後背或後肩，這種突然的劇痛往往令患者無法忍受，緊急至急診就醫緩解和接受進一步治療。

南投醫院舉例說明，曾經有逾30歲女子，因為上腹疼痛，痛到冒冷汗、嘴唇發白，到醫院肝膽腸胃科求診，抽血檢查發現她的肝指數高升，GPT超過500 IU/L（正常值為7~35 IU/L），院方透過腹部超音波檢查發現李女膽結石，並引起急性肝炎及急性膽囊炎。照會外科醫師以腹腔鏡取出膽囊與膽結石後，肝指數也下降。

南投醫院補充，運用腹腔鏡進行膽囊微創切除手術，相對於傳統手術具有較低的死亡率，並可縮短住院時間、減少組織傷害。膽囊切除並不會影響身體主要維生系統的運作，但由於膽汁主要消化油脂類的食物，所以膽囊切除後的飲食必須以清淡為主。建議採取低油脂、低膽固醇的飲食，民眾可進一步諮詢醫師及營養師，依據每個人的身體狀況，獲得量身訂做的實用指南。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中