健康網》洪毛肝指數飆併發膽囊炎 醫警示劇痛位置是關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕51歲演員洪毛，近期在《好運來》飾演中醫師「歐陽輝」，戲外的他經營車用多媒體影音設備多年，經營得有聲明色，不過，近期健康卻不順。他9月底肝指數飆到8000，同時併發膽囊炎，一度收到病危通知。專家指出，一旦出現腹部疼痛，肝指數飆高，患者多半有右上腹疼痛，甚至進疼痛到後背或後肩，真凶可能是膽結石。

洪毛說，當時病情嚴重到讓他失去時間感，直到朋友前來探望，他才意識到自己已經躺了5天。他也承認，其實身體狀況早有警訊，「有一段時間了，但我都忽略了，這次真的上了一課」。目前他已轉普通病房，也希望民眾吃東西不要太油太鹹，能休息的時候就多休息，不要忘了定期做身體檢查。

根據衛福部南投醫院衛教資料指出，隨著國人飲食日漸西化等因素，膽結石是越來越常見的疾病。根據期刊研究，膽結石發生率有逐年增加之傾向，年齡亦有年輕化的趨勢。因為肝與膽的關係密切，肝臟製造分泌膽汁，經膽管送至膽囊暫時儲存，再送至十二指腸吸收消化。若膽結石阻塞在膽囊出口或膽道，可能會引起膽囊炎、膽道炎或併發急性肝炎等肝功能異常，不可不慎。

膽結石徵兆

大多數初期或較小顆的膽結石患者沒有明顯的症狀，而一旦開始出現不適的症狀，患者多半有右上腹疼痛、上腹部飽脹感或悶痛感、時而打嗝噁心嘔吐等症狀，甚至進一步疼痛到後背或後肩，這種突然的劇痛往往令患者無法忍受，緊急至急診就醫緩解和接受進一步治療。

南投醫院舉例說明，曾經有逾30歲女子，因為上腹疼痛，痛到冒冷汗、嘴唇發白，到醫院肝膽腸胃科求診，抽血檢查發現她的肝指數高升，GPT超過500 IU/L（正常值為7~35 IU/L），院方透過腹部超音波檢查發現李女膽結石，並引起急性肝炎及急性膽囊炎。照會外科醫師以腹腔鏡取出膽囊與膽結石後，肝指數也下降。

南投醫院補充，運用腹腔鏡進行膽囊微創切除手術，相對於傳統手術具有較低的死亡率，並可縮短住院時間、減少組織傷害。膽囊切除並不會影響身體主要維生系統的運作，但由於膽汁主要消化油脂類的食物，所以膽囊切除後的飲食必須以清淡為主。建議採取低油脂、低膽固醇的飲食，民眾可進一步諮詢醫師及營養師，依據每個人的身體狀況，獲得量身訂做的實用指南。

