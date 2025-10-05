從健康到藝術！ 北港媽祖醫院據點長照成果展現銀齡活力

北港媽祖醫院在北港文化中心舉辦成果展，近百件長者親手做的作品精彩呈現。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣65歲比例人口已超過21％，已是超高齡社會，尤其是沿海地區多數為老年人口居多，中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院），多年來在5個鄉鎮成立社區健康長照中心，迄今已服務逾18萬人次。即日起至10月15日在北港藝文中心舉辦聯合成果展，近百件長輩親手做的藝術品，要讓民眾看到銀齡之樂。

北港媽祖醫院院長吳錫金指出，醫院在2018年先後在北港、元長、水林、東勢、四湖鄉成立共9個社區健康長照中心，透過營養師、中藥師等資源進駐，教導長輩如何預防三高（高血壓、高血糖、高血脂），並透過多元課程，如編織、繪畫、手作等方式，協助長輩延緩失能、失智，到目前為止已經服務超過18萬人次，且根據調查，參與過長照中心的長輩心肺功能提升63％。

北港媽祖醫院在北港文化中心舉辦成果展 。（記者李文德攝）

院方在北港文化中心一樓舉辦「光彩歲月 銀采藝展」聯合成果展，吳錫金主席開幕儀式，雲林縣副縣長謝淑亞、北港鎮長蕭美文、元長鄉長李明明到場參與。首先由水林二樂智據點「弄獅」「內山姑娘要出嫁」等歌舞表演，展現長輩活潑一面。

醫院社區健康室副主任周佳霓表示，展出內容涵蓋繪畫、書法、編織、陶藝、手工藝等多元靜態創作，充分展現長者投入終身學習的熱情，也倡導「有尊嚴的老化」與「自立生活」理念，鼓勵長者走出家門、參與社會。

來自水林的李金猜表示，自己花費3個月的時間製作紙藝獅頭，獅頭一層一層用紙糊上，再上色彩繪，看見自己的作品在展覽館展出，對於自己更有自信心。

除了靜態展出，今天還有長輩活潑動態表演，展現樂齡活力。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院在北港文化中心舉辦成果展，近百件長輩親手做的藝術品，要讓民眾看到銀齡之樂。（記者李文德攝）

