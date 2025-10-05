自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

從健康到藝術！ 北港媽祖醫院據點長照成果展現銀齡活力

2025/10/05 13:45

北港媽祖醫院在北港文化中心舉辦成果展，近百件長者親手做的作品精彩呈現。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院在北港文化中心舉辦成果展，近百件長者親手做的作品精彩呈現。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣65歲比例人口已超過21％，已是超高齡社會，尤其是沿海地區多數為老年人口居多，中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院），多年來在5個鄉鎮成立社區健康長照中心，迄今已服務逾18萬人次。即日起至10月15日在北港藝文中心舉辦聯合成果展，近百件長輩親手做的藝術品，要讓民眾看到銀齡之樂。

北港媽祖醫院院長吳錫金指出，醫院在2018年先後在北港、元長、水林、東勢、四湖鄉成立共9個社區健康長照中心，透過營養師、中藥師等資源進駐，教導長輩如何預防三高（高血壓、高血糖、高血脂），並透過多元課程，如編織、繪畫、手作等方式，協助長輩延緩失能、失智，到目前為止已經服務超過18萬人次，且根據調查，參與過長照中心的長輩心肺功能提升63％。

北港媽祖醫院在北港文化中心舉辦成果展 。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院在北港文化中心舉辦成果展 。（記者李文德攝）

院方在北港文化中心一樓舉辦「光彩歲月 銀采藝展」聯合成果展，吳錫金主席開幕儀式，雲林縣副縣長謝淑亞、北港鎮長蕭美文、元長鄉長李明明到場參與。首先由水林二樂智據點「弄獅」「內山姑娘要出嫁」等歌舞表演，展現長輩活潑一面。

醫院社區健康室副主任周佳霓表示，展出內容涵蓋繪畫、書法、編織、陶藝、手工藝等多元靜態創作，充分展現長者投入終身學習的熱情，也倡導「有尊嚴的老化」與「自立生活」理念，鼓勵長者走出家門、參與社會。

來自水林的李金猜表示，自己花費3個月的時間製作紙藝獅頭，獅頭一層一層用紙糊上，再上色彩繪，看見自己的作品在展覽館展出，對於自己更有自信心。

除了靜態展出，今天還有長輩活潑動態表演，展現樂齡活力。（記者李文德攝）

除了靜態展出，今天還有長輩活潑動態表演，展現樂齡活力。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院在北港文化中心舉辦成果展，近百件長輩親手做的藝術品，要讓民眾看到銀齡之樂。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院在北港文化中心舉辦成果展，近百件長輩親手做的藝術品，要讓民眾看到銀齡之樂。（記者李文德攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中