自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌細胞如何在體內存活？ 科學家發現3秒能量激增機制

2025/10/05 13:34

癌細胞在體內常需面對如免疫T細胞（圖中白色球體）的攻擊與物理擠壓。最新研究揭示，癌細胞在承受此類壓力時，會啟動一套緊急能量供應機制以求生存。（示意圖，取自Freepik）

癌細胞在體內常需面對如免疫T細胞（圖中白色球體）的攻擊與物理擠壓。最新研究揭示，癌細胞在承受此類壓力時，會啟動一套緊急能量供應機制以求生存。（示意圖，取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，一項發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究發現，癌細胞在受到物理擠壓時會迅速增加能量產出，此一防禦機制能幫助細胞修復DNA損傷並在擁擠環境中存活。

位於西班牙的巴塞隆納基因調控中心（CRG）的研究團隊，使用專門顯微鏡將子宮頸癌細胞株（HeLa cells）壓縮至約3微米寬。他們觀察到，細胞受壓後數秒內，粒線體會移動到細胞核表面，提供額外的ATP（分子能量來源）。

研究共同通訊作者斯德爾奇博士（Dr. Sara Sdelci）表示：「這迫使我們重新思考粒線體在人體中的角色。它們不是靜態電池，更像是敏捷的第一反應者，可在細胞被壓迫到極限時被召喚。」

粒線體聚集形成緊密光環，研究人員稱之為「細胞核相關粒線體」（NAMs）。在84%的受壓癌細胞中觀察到此現象。研究團隊使用螢光感測器發現，ATP在細胞受壓後3秒內激增約60%。

實驗揭示能量激增的重要性。物理擠壓使DNA承受壓力，導致斷裂。細胞依賴消耗ATP的修復機制來修復損傷。接受額外ATP的受壓細胞能在數小時內修復DNA，而未獲能量的細胞則停止正常分裂。

患者活檢組織證實 未來可能成為治療標靶

研究團隊也檢視17名乳癌患者的腫瘤活檢組織，發現NAMs在侵襲性腫瘤前緣出現比例為5.4%，而在緻密腫瘤核心僅1.8%，相差3倍。

研究也揭示使粒線體聚集的細胞工程。肌動蛋白纖維環繞細胞核，物理性地將NAMs固定在原位。當研究人員用拉春庫林A（latrunculin A，一種拆解肌動蛋白的藥物）處理細胞時，NAM形成崩潰。

研究共同通訊作者魯普雷希特博士（Dr. Verena Ruprecht）表示：「機械壓力反應是癌細胞尚未充分探索的弱點，可能開啟新的治療途徑。」

但專家提醒，從細胞實驗的機制發現到藥物開發，通常需要10年以上的驗證。患者與家屬不應因此放棄現有治療或盲目追求未經證實的療法。研究作者強調，這種現象可能是普遍的生物學現象，標誌著我們對細胞如何承受物理壓力的理解發生根本性轉變。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中