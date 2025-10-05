自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》莊人祥罹胃癌！50歲以上拉警報 8前兆、高危險群一次看

2025/10/05 12:11

衛福部次長莊人祥罹患胃癌。專家提醒，胃癌好發於50歲以上的成年人，症狀似胃潰瘍，要注意罹病8前兆。（資料照）

衛福部次長莊人祥罹患胃癌。專家提醒，胃癌好發於50歲以上的成年人，症狀似胃潰瘍，要注意罹病8前兆。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部次長莊人祥驚傳罹胃癌，他在昨天晚上深夜，於臉書證實曝自己在2024年初確診胃癌，引起民眾關注。根據三軍總醫院胃癌衛教資料指出，亞洲地區胃癌是普遍的惡性腫瘤， 好發於50歲以上的成年人，胃癌很難早期發現，症狀與一般胃潰瘍的症狀幾乎相同，一旦有消化不良、心灼熱感、持續性上腹痛、體重減輕等8種症狀，有可能是罹病前兆。

衛福部次長莊人祥驚傳罹胃癌，引起關切。根據三軍總醫院胃癌衛教資料表示，如早期發現，胃癌是可以被治癒，當胃癌已擴散，預後很差。早期胃癌約有90%病人有5年的存活率，其它的期別5年的存活率約只有3%左右。

胃癌臨床表徵

三軍總醫院說明，胃癌很難早期發現，因為胃癌病患早期通常沒有什麼症狀，許多病患都是已發生胃癌轉移時才被發現。胃癌患者的症狀與一般胃潰瘍的症狀是幾乎一樣的。如果有以下8項症狀，有可能是先兆不要忽略：

1.消化不良，心灼熱感
2.持續性上腹痛
3.解黑便或柏油便
4.嘔血
5.餐後嘔吐
6.全身虛弱、疲勞、體重減輕
7.持續性發燒
8.飽漲感

胃癌高危險群

由於目前國人食用冷凍食品多於燻烤、醃漬食物，使得胃癌發生率減少。另外，營養不良、低社經地位、喝酒抽煙史及有胃癌的家族史都會可能成為胃癌的高危險群。

胃癌形成的原因，仍然不明白。然根據調查統計，胃癌罹患者以食米的﹑嗜酒的居多。亦有人認為胃無酸症是胃癌的前驅症；在統計上，也以患過胃炎、胃潰瘍的人比一般人有機會得胃癌。

●幽門螺旋桿菌的感染

根據世界衛生組織的調查，發現列入追蹤的八十萬胃癌患者，其中有33萬5千人其胃中有幽門螺旋桿菌的蹤跡，也就是說感染幽門螺旋桿菌的病患，其罹患胃癌的機率較正常人高8倍。

●飲食

許多亞洲人嗜食醃製或燻烤食物在不知不覺中就攝取過量的食鹽 與硝酸鹽。高濃度食鹽的攝取會造成胃黏膜的受損。在起始階段，攝取過多的食鹽具有導致萎縮性胃炎的作用，能促使細胞的增值，增加內生性突變的機會。在晚期，攝取過多的食鹽除了增加DNA的合成外，亦會引發鳥胺基酸脫梭基酵素的產生，具有促進癌症發生的作用。

硝酸鹽是一般常見的食品添加物，硝酸鹽經還原菌作用可還原成亞硝酸鹽，亞硝酸鹽和胺類作用可產生亞硝胺。亞硝胺經流行病學研究顯示和胃癌的發生有關。一些胃癌高發生率地區居民的食品，如蠶豆、甘藍菜、及醬油中都含有大量致突變性之亞硝基引朵化合物，由此更可證實硝酸鹽及亞硝酸鹽與胃癌的關係。

●其它高危險群

營養的部分，缺乏脂質和蛋白質攝取、經常食用醃漬肉類和魚類、過度飲食、食物中缺乏維它命A和C。

另外，曾經做過胃部手術、胃部幽門螺旋桿菌感染、萎縮性胃炎或常發生胃炎病患、胃腺瘤病患、惡性貧血病患，也要留意。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中