健康網》莊人祥罹胃癌！50歲以上拉警報 8前兆、高危險群一次看

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部次長莊人祥驚傳罹胃癌，他在昨天晚上深夜，於臉書證實曝自己在2024年初確診胃癌，引起民眾關注。根據三軍總醫院胃癌衛教資料指出，亞洲地區胃癌是普遍的惡性腫瘤， 好發於50歲以上的成年人，胃癌很難早期發現，症狀與一般胃潰瘍的症狀幾乎相同，一旦有消化不良、心灼熱感、持續性上腹痛、體重減輕等8種症狀，有可能是罹病前兆。

衛福部次長莊人祥驚傳罹胃癌，引起關切。根據三軍總醫院胃癌衛教資料表示，如早期發現，胃癌是可以被治癒，當胃癌已擴散，預後很差。早期胃癌約有90%病人有5年的存活率，其它的期別5年的存活率約只有3%左右。

胃癌臨床表徵

三軍總醫院說明，胃癌很難早期發現，因為胃癌病患早期通常沒有什麼症狀，許多病患都是已發生胃癌轉移時才被發現。胃癌患者的症狀與一般胃潰瘍的症狀是幾乎一樣的。如果有以下8項症狀，有可能是先兆不要忽略：

1.消化不良，心灼熱感

2.持續性上腹痛

3.解黑便或柏油便

4.嘔血

5.餐後嘔吐

6.全身虛弱、疲勞、體重減輕

7.持續性發燒

8.飽漲感

胃癌高危險群

由於目前國人食用冷凍食品多於燻烤、醃漬食物，使得胃癌發生率減少。另外，營養不良、低社經地位、喝酒抽煙史及有胃癌的家族史都會可能成為胃癌的高危險群。

胃癌形成的原因，仍然不明白。然根據調查統計，胃癌罹患者以食米的﹑嗜酒的居多。亦有人認為胃無酸症是胃癌的前驅症；在統計上，也以患過胃炎、胃潰瘍的人比一般人有機會得胃癌。

●幽門螺旋桿菌的感染

根據世界衛生組織的調查，發現列入追蹤的八十萬胃癌患者，其中有33萬5千人其胃中有幽門螺旋桿菌的蹤跡，也就是說感染幽門螺旋桿菌的病患，其罹患胃癌的機率較正常人高8倍。

●飲食

許多亞洲人嗜食醃製或燻烤食物在不知不覺中就攝取過量的食鹽 與硝酸鹽。高濃度食鹽的攝取會造成胃黏膜的受損。在起始階段，攝取過多的食鹽具有導致萎縮性胃炎的作用，能促使細胞的增值，增加內生性突變的機會。在晚期，攝取過多的食鹽除了增加DNA的合成外，亦會引發鳥胺基酸脫梭基酵素的產生，具有促進癌症發生的作用。

硝酸鹽是一般常見的食品添加物，硝酸鹽經還原菌作用可還原成亞硝酸鹽，亞硝酸鹽和胺類作用可產生亞硝胺。亞硝胺經流行病學研究顯示和胃癌的發生有關。一些胃癌高發生率地區居民的食品，如蠶豆、甘藍菜、及醬油中都含有大量致突變性之亞硝基引朵化合物，由此更可證實硝酸鹽及亞硝酸鹽與胃癌的關係。

●其它高危險群

營養的部分，缺乏脂質和蛋白質攝取、經常食用醃漬肉類和魚類、過度飲食、食物中缺乏維它命A和C。

另外，曾經做過胃部手術、胃部幽門螺旋桿菌感染、萎縮性胃炎或常發生胃炎病患、胃腺瘤病患、惡性貧血病患，也要留意。

