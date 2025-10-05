莊人祥驚傳罹患胃癌！醫揭4大危險因子 50歲以上健檢建議做「這項目」

衛福部次長莊人祥。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部次長莊人祥近期傳出罹患胃癌，本人也於臉書證實。根據衛福部國民健康署2022年癌症登記資料，胃癌名列我國癌症標準化發生率第8位，且有上升情況，醫師提醒，直系血親家族史、長期吸菸、時常食用醃漬食物、細菌感染等都是胃癌的風險因子，建議50歲以上民眾要規劃胃鏡、大腸鏡等檢查。

莊人祥近期傳出罹癌，本人也於臉書感謝外界關心，並提到，他在去年初疾管署署長任內診斷出胃癌，但在榮總醫師團隊及家人的支持下，目前恢復得很好，他也笑說這是「祖上有燒香」，才能讓他身體恢復健康。

2022年癌症登記報告顯示，2022年新增4,377例胃癌個案，標準化發生率為每10萬人9.8人，較2021年增加0.5，另年齡中位數為69歲，標準化死亡率為每10萬人4.9人；就男女差異來看，男性胃癌標準化發生率以每10萬人12.6人居於第7位，女性胃癌標準化發生率則以每10萬人7.4人居於第10位。

高醫大附設中和醫院胃腸內科主治醫師吳登強指出，胃癌的風險因子眾多，其中包括直系血親家族史、長期吸菸、時常食用醃漬食物，如香腸、臘肉等，以及幽門螺旋桿菌等細菌感染，另因為女性賀爾蒙對於胃癌有保護作用，在50歲女性停經以前，男性胃癌發生率是女性的2倍左右，但在女性停經後，男女沒有明顯差異。

吳登強說，早期胃癌並沒有明顯的症狀，因此仰賴篩檢或健康檢查發現，且約有8成以上的胃癌由胃幽門螺旋桿菌感染引起，因此政府規劃自明年起全面提供45至74歲族群終生1次的公費胃癌篩檢，有助於降低胃癌發生率。

但吳登強提到，近年也陸續發現其他菌種可能與胃癌有關，腸道菌叢的生態不佳也是胃癌的風險因素之一，另也有重度吸菸等風險因子，建議50歲以上民眾，除利用公費篩檢資源外，也可以考慮在健康檢查中安排胃鏡、大腸鏡等檢查項目，及早揪出風險。

吳登強表示，如果本身沒有風險因子，首次檢查後也沒有明顯異狀，未來間隔5至6年左右再安排胃鏡、大腸鏡檢查即可，但如果本身有風險因子，或在檢查後發現萎縮性胃炎、小腸化生等癌前病變，務必配合醫師的建議進行較密切追蹤，通常胃鏡檢查間隔會縮短至2至3年左右。

