健康網》莊人祥驚傳罹胃癌 國健署授5招遠離幽門螺旋桿菌

衛福部次長莊人祥驚傳罹胃癌。國健署指出，幽門螺旋桿菌作為胃癌的重要風險因子之一，呼籲民眾養成良好生活習慣。（資料照，記者蔡昀容攝）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部次長莊人祥驚傳罹胃癌。他在昨天晚上深夜，於臉書自曝自己在2024年初確診胃癌，當時他剛接任疾管署署長，他感謝台北榮總團隊及家人的支持，目前恢復良好。根據衛福部國健署衛教資料指出，幽門螺旋桿菌作為胃癌的重要風險因子之一，約有8至9成胃癌由胃幽門螺旋桿菌感染引起，並呼籲民眾遠離菸檳酒，別讓胃幽門螺旋桿菌感染威脅。

莊人祥昨天晚上證實自己罹患了胃癌，不只震驚了社會，也讓諸多民眾湧入他的臉書，為他加油打氣。

根據衛福部國健署衛教資料表示，胃癌位居10大癌症死亡及發生人數第8名，根據衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，每年逾4,000人新診斷為胃癌及逾2,000人死於胃癌，而幽門螺旋桿菌正是胃癌的重要風險因子之一。

研究發現，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的風險高於無感染6-10倍，世界衛生組織也在1994年將幽門桿菌列為第一級的致癌物。幽門螺旋桿菌感染會導致胃部發炎、潰瘍，在長期慢性發炎狀態下造成慢性萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，最後導致胃癌。

預防勝於治療 5招遠離胃幽門螺旋桿菌感染威脅

衛福部國健署表示，遠離胃幽門螺旋桿菌感染的威脅必須從生活做起。透過保「胃」5招：健康飲食、良好飲食習慣、規律運動、遠離菸檳酒，如出現腸胃不適症狀及早就醫等，保持胃部健康，讓「胃」來越健康。

幽門螺旋桿菌可預防，早期檢測與治療是關鍵

「經口傳染」是幽門螺旋桿菌重要的傳染途徑之一，當共同生活者中出現幽門螺旋桿菌感染者時，往往因使用共同的碗杯盤等餐具造成其他人感染，因此避免「共杯共食」並使用公筷母匙，可以有效預防幽門桿菌傳染。

想瞭解自己是否感染幽門螺旋桿菌，可透過碳13呼氣檢測、糞便抗原檢測與胃鏡檢查等方法。國民健康署依據國內外實證研究並考量民眾檢測可近性，自113年8月起於9個縣市試辦終身1次以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌；114年擴大試辦，有17縣市參與試辦，如民眾符合45至74歲篩檢資格，可先洽詢所在地衛生局。

如檢測結果為陽性，無須驚慌，請依醫師指示回診，並遵循醫囑接受除菌藥物或進一步檢查等醫療處置，只要及早發現並進行幽門螺旋桿菌除菌治療，胃癌的發生率會大幅降低。

