健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

牛肉是碳排放之王！ 中榮營養師揭中秋烤肉陷阱：這樣烤最環保

2025/10/05 11:05

中榮營養師林柔懷建議，民眾烤肉可以選擇櫛瓜、彩椒等時令蔬果；地瓜、玉米等取代吐司等主食；豆干、雞肉、海鮮等低碳蛋白質，低碳飲食愛地球。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋節烤肉，台中榮總營養師傳授低碳烤肉更健康，強調，牛肉是「碳排放之王」，每公斤牛肉約產生60公斤二氧化碳，是雞肉的8.6倍，而植物性食物的碳排放量又比動物性食物低10至50倍，蔬菜與水果是最佳低碳選擇，也建議以電烤爐取代傳統木炭烤爐，提高蔬菜比例、以白肉取代紅肉、選用在地當季食材，減少運輸的碳足跡，碳排放量可望減少30%至40%。

低碳烤肉，中榮營養師林柔懷表示，選擇當季在地的好食材，低碳低脂更美味，全穀、蔬菜類可選擇地瓜、玉米、馬鈴薯、芋頭、山藥，以及筊白筍、櫛瓜、玉米筍、青椒、絲瓜、金針菇、甜椒、四季豆、杏鮑菇、香菇；植物性蛋白質可選豆腐、豆干、豆包、毛豆；動物性蛋白有養殖海鮮類、雞肉（如雞里肉、雞胸肉、雞腿）、畜牧豬肉（如瘦豬後腿肉、瘦豬前腿肉）。

響應淨零排放，中榮營養室推廣中秋低碳烤肉。（記者蔡淑媛攝）

林柔懷指出，落實減塑與減廢，建議以環保循環用具取代一次性烤肉用品，從烹調到用餐全程降低拋棄式餐具的使用量，像是可選擇不鏽鋼烤叉取代竹籤，使用可清洗再利用的不鏽鋼碗或烤盤，取代拋棄式鋁箔紙與鋁箔碗。若自備環保餐具，則需留意材質特性，避免不耐熱的器具直接接觸高溫碳火或鐵盤，以確保安全與耐用。

林柔懷提醒，從源頭落實惜食理念，建議購買食材時依實際人數與需求適量採買，避免過度囤積造成食材變質浪費，餐後更可透過創意巧思，讓烤肉剩食華麗轉身，例如將烤蔬菜製作成清爽沙拉、剩餘肉品變身石鍋拌飯、運用柚子皮入菜或作為擺盤點綴，這些巧思不僅減少食物浪費，更兼顧營養均衡，讓美味延續至下一餐。

中榮營養室建議，選用當季在地食材、植物性食物，並以海鮮和白肉取代紅肉等方式，可減少食材運送、養殖的碳排放。重複使用的烤針是替代竹籤的好選擇。（記者蔡淑媛攝）

